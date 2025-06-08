Yageo’dan Shibaura’ya dev satın alma teklifi! Teknoloji güvenliği sözü

Dünyanın önde gelen çip direnci üreticisi Yageo, Japonya’nın termistör teknolojisi uzmanı Shibaura Electronics’i satın almak için 65 milyar yen (450 milyon dolar) değerinde bir teklif sundu. Yageo Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Chen, Taipei’de yaptığı açıklamada, Japonya’nın ulusal güvenlik kaygılarını gidermek için teknoloji sızıntısını önleyecek sıkı kontroller uygulanacağını vurguladı. Şubat’ta başlayan bu süreç, Japonya’da istenmeyen satın almaları kolaylaştıran 2023 düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

İHALE REKABETİ KIZIŞIYOR

Yageo, Shibaura için hisse başına 4.300 yenlik ilk teklifini, rakibi Minebea Mitsumi’nin devreye girmesiyle 6.200 yene çıkardı. Shibaura’nın hisseleri Cuma günü 6.100 yen seviyesinde kapandı. Chen, Haziran ortasında Tokyo’da Shibaura yönetimiyle iş birliği olanaklarını görüşmek üzere bir araya geleceklerini belirtti.

YAGEO’NUN STRATEJİK PLANLARI

Satın almayla Yageo, termistör portföyündeki eksikliği tamamlayarak Apple, Nvidia ve Tesla gibi küresel devlere daha bütünleşik çözümler sunmayı amaçlıyor. Dünyanın üçüncü büyük çok katmanlı seramik kapasitör üreticisi olan Yageo, iPhone’lar, yapay zeka sunucuları ve elektrikli araçlar için kritik bileşenler sağlıyor. Chen, satın alma başarılı olursa Shibaura’nın Japonya’daki tesislerine büyük yatırımlar yapılarak Ar-Ge çalışmalarının güçlendirileceğini ifade etti.