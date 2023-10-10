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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama X'te (Twitter) yeni özellik: Yalnızca 'doğrulanmış hesaplar' yorum yapabilecek - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        Yalnızca 'doğrulanmış hesaplar' yorum yapabilecek

        Elon Musk'tan X'e bir yenilik daha geldi. Bundan böyle kullanıcılar bir gönderi yayınlarken kimin yanıtlayabileceğini seçerken bu seçeneklerin arasında 'yalnızca doğrulanmış hesaplar' seçeneği de yer alacak

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 10.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:15
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        X'te yeni 'yalnızca doğrulanmış hesap' seçeneği
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        Elon Musk'ın birçok değişiklik ile neredeyse baştan aşağı yenilediği Twitter (X), yanıtları yalnızca doğrulanmış hesaplarla sınırlayan yeni bir kontrol sistemini hayata geçirdi.

        "SPAM BOTLARINI ENGELLEYECEK"

        Bu seçeneği işaretlemek için X'e ödeme yapan bir kullanıcı olmaya da gerek yok. X Premium için ödeme yapmayan kullanıcılar, doğrulanmamış kullanıcıların gönderilerine yanıt vermesine izin vermemeyi de seçebiliyorlar.

        Özelliğin kullanıma sunulmasından saatler sonra Elon Musk, bir X gönderisinde bu yeni kontrol seçeneğinin spam botları engellemek için çok yardımcı olacağını açıkladı.

        2020'DE İLK SINIRLAMALAR GELMİŞTİ

        Twitter, yanıtları ilk olarak 2020'de "Takip ettiğiniz hesaplar" veya "Yalnızca bahsettiğiniz hesaplar" ile sınırlamak için kontrolü kullanıma sunmuştu. Ancak o zamanlar kullanıcılar bu ayarı yalnızca bir tweet göndermeden önce seçebiliyordu. 2021'de Twitter, kullanıcıların bir tweet yayınlandıktan sonra yanıtları kontrol etmesine izin vermek için özelliğin kapsamını genişletti. Kullanıcılar, yanıtlar kısıtlı olsa bile bir gönderiyi alıntılayabiliyor.

        X, aboneliğin avantajlarından biri olarak konuşma ve aramada öncelikli sıralama sunarak doğrulanmış hesaplara zaten önem veriyor. Yanıtları yalnızca doğrulanmış hesaplarla sınırlamaya yönelik yeni kontrolle, X artık ücretli kullanıcıların daha fazla fark edilmesine izin veriyor.

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