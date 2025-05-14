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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yandex ve Vodafone'dan dijital dönüşüm iş birliği - Teknoloji Haberleri

        Yandex ve Vodafone'dan dijital dönüşüm iş birliği

        Yandex Türkiye ile Vodafone Türkiye, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Kullanıcı odaklı, hiper yerelleştirilmiş dijital çözümler sunmayı hedefleyen bu ortaklık, yeni nesil ürün ve hizmetlerle ülkenin dijital ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:55
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        Yandex ve Vodafone'dan dijital dönüşüm iş birliği
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        Yandex ve Vodafone arasında gerçekleştirilen iş birliğinin ilk meyvesi olarak, Yandex’in yapay zeka destekli arama motoru Yazeka üzerinden kullanıcılara hızlı ve kolay bilgi erişimi sağlanacak. Ayrıca, ücretsiz data paketleri ve ödüllerle desteklenen proje, dijital erişimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

        "DİJİTAL BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ"

        Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, “Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye’de dijitalleşmeyi hızlandırma vizyonumuzun önemli bir adımı. Herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, “Yandex ile ortaklığımız, yenilikçi ve sürdürülebilir dijital çözümlerle milyonların hayatını iyileştirme taahhüdümüzü pekiştiriyor. Türkiye’nin dijital yarınlarını birlikte şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

        Her iki şirket, Türkiye pazarına yönelik yatırımlarını artırarak yeni projelerle iş birliğini genişletmeyi planladığını açıkladı. Bu ortaklık, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda dönüm noktası olarak görülüyor.

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