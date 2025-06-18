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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zekâ alanında Türkiye'de ilk - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekâ alanında Türkiye'de ilk

        Yapay zekânın Türkiye'deki gelişimine öncülük etmek için stratejik bir dönüşüm adımı atmayı amaçladığını vurgulayan Özyeğin Üniversitesi, iş dünyasıyla yakın ve sürdürülebilir ilişkilerini bir adım ileri taşıyan Yapay Zekâ Platformu'nu hayata geçirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:26
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        Yapay zekâ alanında Türkiye'de ilk
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        Özyeğin Üniversitesi Yapay Zekâ Platformu’nu hayata geçirdi. Akademi, kamu ve iş dünyasının sinerjisiyle oluşturulan bu platform, finans, perakende, üretim, bilişim ve medya gibi sektörlerde yapay zekânın etkilerini tartışacak ve yenilikçi uygulamaları destekleyecek tarafsız bir ortam sunacak. Platform, 3 aylık aralıklarla toplantılar ve “Yıllık Yapay Zekâ Forumu” gibi etkinliklerle bilgi paylaşımını sürdürecek. Özyeğin Üniversitesi’nin yanı sıra Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Berkeley Haas Institute for Business Innovation’ın akademik desteğiyle güçlenen platform, Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine önemli katkılar sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

        PLATFORMUN MİSYONU VE HEDEFLERİ

        Özyeğin Üniversitesi Yapay Zekâ Platformu, yapay zekânın getirdiği dönüşümle şekillenen iş modelleri, veri güvenliği, etik ilkeler ve regülasyon gibi konuları gündeme taşıyarak Türkiye’nin ve dünyanın rekabet gücünü artıracak uygulamalara öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu iş birliği, Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki stratejik konumu güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Platformda 20’yi aşkın şirket yer alıyor ve bu geniş iş birliği ağı, yenilikçi bir bilgi ve etki ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

        GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ VE KATILIMCILAR

        Platform, Anadolu Grubu, Credit Europe Bank, FİBA, FİBA Perakende (GAP, Forever21, lululemon, M&S), FİBABANKA, Gelecek Varlık, Hitit, Hepsiburada, İş Bankası, KoçDigital, Lenovo, Mavi, Migros, Pegasus, QNB, TAV, Trendyol ve Yıldız Holding gibi Türkiye’nin önde gelen iş dünyası temsilcileriyle iş birliği yapıyor. Ayrıca Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Berkeley Haas Institute for Business Innovation gibi köklü akademik kurumların desteğiyle sektör liderlerini ve uzmanları bir araya getiriyor. Bu strateji geliştirme girişimi, yapay zekânın sunduğu fırsatların etik ve sorumlu bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik planlamalar geliştirmeyi amaçlıyor.

        REKTÖRLERDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

        Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, platformun küresel etkisine dikkat çekerek, “Üniversitemiz, yapay zekâ odağında küresel etki yaratacak ve sektörel dönüşüme katkı sağlayacak bir bilgi ağı oluşturmayı hedefliyor. Yapay zekânın iş yapış biçimlerini, liderlik anlayışını ve çalışan gelişimini dönüştürdüğüne inanıyoruz. ‘Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi’ vizyonumuzla Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa’da çözüm üreten bir merkez olmayı amaçlıyoruz. İş dünyasıyla kurduğumuz ilişkileri Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşı olarak görüyoruz. Bu platform, sektörel dönüşüm için kolektif çözümler üreten bir alan olacak” dedi.

        Araştırma, İnovasyon ve Etkiden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ise, “Yapay zekâ, küresel ekonominin en güçlü dönüştürücü dinamiklerinden biri. Akademinin bu dönüşüme kayıtsız kalması mümkün değil. Platformumuz, yeni teknolojik gelişmeleri, etik ve hukuki boyutlarıyla ele alıyor; iş süreçlerini dönüştüren çözümlere odaklanıyor. 3 aylık toplantılar, paneller ve ortak projelerle değişim senaryoları araştırılacak. Bu platformun, Türkiye ekonomisine ‘Ekonomide Fark Yaratma’ vizyonuyla önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

        EKONOMİDE YENİ BİR DÖNEM

        Özyeğin Üniversitesi Yapay Zekâ Platformu, akademi, iş dünyası ve kamu iş birliğiyle Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemini güçlendirmeyi ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamlı adım, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmada kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor.

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