Yerli mühendislik ve akıllı şehir teknolojileri şirketi Ekin Teknoloji, ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği teknoloji fuarı CES 2019’da ilk akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol’ün yenilenen geliştirilmiş versiyonunu tanıttı.

“Akıllı Şehirler” kategorisinde Ekin Bike Patrol ile CES İnovasyon Ödülü de alan Ekin Teknoloji, Las Vegas’taki fuarda akıllı şehirler kategorisinde 469 şirketle birlikte ürünlerini sergiledi.

Bisiklet devriyeleri için tasarlanan Ekin Bike Patrol, hareket halindeyken sabit sistemlerin ve motorlu araçların kontrol edemediği alanlarda şüpheli araçların hız veya park ihlallerini tespit edebiliyor.

Devriye gezdiği süre boyunca görüş alanını sürekli olarak kaydeden sistem, kara listede bulunan araçları, plakaları sayesinde tespit edip, kontrol merkezine eş zamanlı olarak bilgilendirmede bulunuyor.

ÜLKELERİN PLAKALARINI TANIYOR

Şirketten verilen bilgiye göre Ekin Bike Patrol, Ekin Teknoloji’nin yapay zeka ile geliştirilen diğer şehir teknolojileri ürünlerinde olduğu gibi plaka tanımada yüzde 99 doğruluk oranı sunuyor.

Bike Patrol, şehirlerin güvenliğini artırmak amacıyla polis, jandarma, itfaiye gibi birimlerin araçları için tepe lambası konseptinde tasarlanan Ekin Patrol G2 gibi tüm dünya ülkelerinin birbirinden farklı tasarıma sahip plakalarını tanıyabiliyor.

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