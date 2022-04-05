'Yapay zeka'lı dikiş makinesi yaptılar 0:00 / 0:00

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170 yıllık dikiş makinesi şirketi Singer ile Husqvarna Viking ve PFAFF markalarını bünyesinde bulunduran SVP Worldwide, yapay zeka teknolojisini dikiş makinesiyle buluşturdu. İşbirliği çerçevesinde geliştirilen yapay zeka destekli PFAFF Creative Icon 2 model ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu.

Sesli komut özelliğine sahip PFAFF Creative Icon 2, Alexa uygulamasıyla uyumlu akıllı hoparlörün cep telefonuna bağlanması aracılığıyla temassız etkileşim imkanı sağlıyor.

Dikiş makinesi elleri, dikimi yapılan üründen çekmeden yardım almayı sağlıyor. Standart baskı ayaklarından herhangi birinin takılı olması ve takılan ayağın dikiş seçimiyle uyumlu olmaması halinde makine kullanıcıyı uyarıyor.

FOTOĞRAFI NAKIŞA YANSITIYOR

Projektör ve kamera özellikleri de bulunan PFAFF Creative Icon 2, işlenecek nakış desenini veya piko desenini kumaşa yansıtabiliyor. Bu işlemi yaparken kullandığı ızgara görüntüsü ile piko yapılabilmesine destek oluyor.

Ürün, kamera özelliği ile fotoğrafı çekilen kumaşı veya alanı makine ekranında görebilme ve nakışı buna uygun şekilde yerleştirebilme olanağı tanıyor.

Dahili 4 çeşit kasnak, ekran kişiselleştirme, kurulum sihirbazı, Wi-Fi, monitoring, 873 adet dahili nakış deseni, 806 adet dahili dikiş deseni gibi donanımları da bünyesinde barındıran PFAFF Creative Icon 2 ile kullanıcılar, dikiş esnasında ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek almak istediklerinde, makinenin hafızasında bulunan kısa eğitim videolarına da ulaşılabiliyor.