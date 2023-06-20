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Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor

Danimarka'da yapılan bir araştırmada, bireylerin siyasi görüşlerinin yapay zekadan yararlanılan fotoğraf analiziyle, yüzde 61 doğrulukla tahmin edilebildiği belirlendi

Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor
AA

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi’nden Dr. Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen ve ekibi, insanların yüz ifadeleri ile siyasi görüşleri arasındaki bağı inceleyen bir çalışma başlattı. Danimarka’da 2017’deki yerel seçimlerde yarışan siyasetçilerin ve milletvekillerinin fotoğraflarının kullanıldığı çalışmada, 4 bin 647 adayın fotoğrafı incelendi.

YÜZ İFADESİ TANIMA TEKNOLOJİSİ

Bilim insanları, kişilerin ruh hallerini, mimiklerini ve yüz yapılarını tespit edebilmek için Microsoft’un "yüz ifadesi tanıma teknolojisi" ile farklı algoritmalar kullandı.

Araştırmada, yapay zekanın insanların yüz mimiklerinden yola çıkarak, siyasi ideolojilerini yüzde 61 doğruluk oranıyla tahmin edebildiği saptandı.

Söz konusu araştırmada, yapay zekanın insan davranışlarını taklit ederek öğrenme kapasitesine sahip olduğu "derin öğrenme yönteminden" faydalanıldığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları, "Scientific Reports"da yayımlandı.

KİMİLERİNİN ÜTOPYASI KİMİLERİNİN İSE DİSTOPYASI

Dünya genelinde yapay zeka ve bununla ilgili teknolojiler insanlara ilgi çekici şekilde sunulurken, birçok kişi de faydası kadar zararı olduğu görüşünde.

Kimilerinin ütopyası olan yapay zeka, kimilerinin ise distopyası olmuş durumda.

Yüz tanıma sistemlerinin kullanılarak insanların vatandaşlıklarının puanlanarak "makbul vatandaşın" belirlendiği Çin’deki senaryoda distopik bir profil çizen yapay zeka sistemleri, Batı’da insanlara kullanıcı dostu bir aparat gibi sunulabiliyor.

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