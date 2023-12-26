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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay zeka, öğrendiği kimyasal tepkimenin deneyini tamamladı - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka, öğrendiği kimyasal tepkimenin deneyini tamamladı

        ABD'li bilim insanları, kurdukları yapay zeka kontrolündeki yarı otomatik sistemin, karmaşık bir kimya tepkimesini öğrenerek en verimli sonuçları verecek deney düzeneğini oluşturduğunu ve söz konusu deneyi başarıyla uyguladığını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:56
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        Yapay zeka, öğrendiği kimyasal tepkimenin deneyini tamamladı
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        ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesinden araştırmacılar, yapay zekanın kimya alanındaki uygulamalarda yetkinliğini test etmek için "Coscientist" adını verdikleri yarı otonom bir sistem tasarladı.

        Bu kapsamda bilim insanları, ChatGPT'nin geliştirdiği "GPT-4" modelini temel alan büyük dil modelinin, araştırmada kullanmak üzere yazılı belgelere ve internete erişimini sağladı. Coscientist, deneyi yarı otonom olarak yönetebilmesi için robotik araçlar ile donatıldı.

        Bilim insanları, robotik araçların kontrollerini ve doğru bilgiye ulaşmak için gerekli ölçütleri öğrettikleri Coscientist'in araştırma, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine dahil olmadı. Araştırmacılar deney sırasında yalnızca tüp ve petri kaplarının elle yerleştirildiğini kaydetti.

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        4 DAKİKADAN KISA BİR SÜREDE DENEY DÜZENEĞİNİ OLUŞTURDU

        Araştırmacılar, Coscientist'in 4 dakikadan kısa bir sürede istenen tepkimeleri en verimli süreçte üretmek için sağlanan kimyasalların kullanıldığı bir deney düzeneği oluşturduğunu bildirdi.

        Bilim insanları, Coscientist'in Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi ve Akira Suzuki'nin keşfettiği ve buluşları için 2010 Nobel Kimya ödülü kazandığı "organik sentezlerde paladyum katalizörle çapraz bağlama" tekniğini başarıyla kullandığının altını çizdi.

        Açık kaynakları kullanarak bilinen bileşiklerin kimyasal sentezlerini planlama, robotik araçları kontrol etme ve çeşitli işlemleri en verimli şekilde eş zamanlı yürütmede Coscientist'in başarılı sonuçlar verdiğini belirten bilim insanları, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin etik ve sorumlu kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

        Araştırmanın sonuçları ve detayları "Nature" dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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