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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün sesi - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekâ teknolojisiyle yapılan Atatürk'ün sesi anonslarda

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yapay zekâ teknolojisiyle Atatürk'ün sesini gerçeğe en yakın haliyle üreten Teknosa ve Cumhuriyet'in 100. Yılında kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzası yer alan 100. uçağı "Cumhuriyet"i filosuna katan Pegasus Hava Yolları, 29 Ekim'de yolcuları Atatürk'ün sesiyle karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:18
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        Yapay zeka ile Atatürk'ün sesi
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        29 Ekim’in ilk saatlerinde ‘Cumhuriyet’ isimli uçakla İstanbul’dan İzmir’e seyahat eden yolcular bir sürpriz ile karşılaştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Uçuş için koltuklarında yerini alan yolcular her zaman alışık oldukları anons dışında, kaptan pilotun özel anonsu ile Teknosa’nın “İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti” projesi kapsamında yapay zekayla ürettiği Atatürk’ün sesini duydu.

        Atatürk, gerçeğe en yakın haliyle üretilen sesinden yolculara, “Benim naciz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır” ve “Cumhuriyet prensiplerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz” sözleriyle seslendi. Bu etkileyici ve güzel projeye yolcular uzun bir süre alkışlayarak karşılık verdi.

        ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ İLE YAPILDI

        Yaratıcı koltuğunda 4129Grey’in oturduğu “İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti” projesi kapsamında ‘Generative AI’ yapay zekâ teknolojisiyle Atatürk’ün sesi, farklı tarihlerde yaptığı konuşmalardan binlerce tonlamasını analiz ederek elde edildi. Teknosa, Atatürk’ün kendi sesinden daha önce hiç duyulmayan sözlerini Türk halkına armağan etti.

        Bu etkileyici ve güzel sürprizin videosu ise 29 Ekim günü Teknosa ve Pegasus Hava Yolları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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