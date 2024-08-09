ABD'li teknoloji devi, AI sistemi Apple Intelligence'i bu yılın ilerleyen zamanlarında bazı cihazlarında kullanıma sunmayı planladığını duyurmuştu.

Şirket, haziran ayında AI sistemini duyurduğunda, güçlendirilmiş bir Siri sesli asistanı, e-postaları ve görüntüleri otomatik olarak oluşturma yeteneği gibi özellikler vaat etmişti. Analistler, bu özelliklerin yavaş bir şekilde kullanıma sunulacağını ve Çin ve Avrupa gibi bölgelerin başlangıçta erişim sağlayamayacağını, Apple'ın daha gelişmiş uygulamalar için bir abonelik ücreti talep edebileceğini belirtti.

DİĞER YAPAY ZEKA YARATICILARI DA BENZER FORMÜL İZLİYOR

Analistlere göre, Apple’ın yeni yapay zeka sistemi tamamen ücretsiz olmayabilir. Daha gelişmiş özellikler için kullanıcılardan 10 ila 20 dolar arasında bir ücret talep edebilirler. Bu adım, OpenAI’nin gelişmiş ChatGPT özellikleri için abonelik ücreti talep etmesi ve Microsoft’un AI Copilot aracı için ücret talep etmesi gibi diğer teknoloji firmalarının uygulamalarıyla uyumlu bir hareket olabilir.

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Counterpoint Research'ün ortağı Neil Shah, "Yazılım ve hizmetler, şirketin bunu Apple One abonelik modeliyle aktarmasını daha kazançlı hale getiriyor. Firmanın, Apple Intelligence teklifinde daha gelişmiş özellikler için ücret talep etmeyi seçmesi ihtimali göz ardı edilemez" ifadelerini kullandı. Apple One aylık 19,95 dolara mal oluyor ve kullanıcılara Apple Music de dahil olmak üzere çeşitli Apple hizmetlerine erişim sağlıyor. Shah, Apple'ın Apple One'ın bir parçası olarak daha fazla premium yapay zeka özelliği için Apple Intelligence için 10 ila 20 dolar arasında ücret talep edebileceğini ifade etti.