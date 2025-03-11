Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!

Son birkaç yılın en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi haline gelen OpenAI, yapay zeka alanında yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çekerken, Elon Musk'ın satın alma talebiyle de gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gün ise yapay zeka dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. OpenAI, GPU odaklı bulut hizmeti sağlayıcısı CoreWeave ile 5 yıllık, 11,9 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Reuters’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu anlaşma OpenAI’ye CoreWeave’de 350 milyon dolarlık hisse kazandırırken, Microsoft ile arasındaki “dost-düşman” ilişkisine yeni bir boyut ekliyor. Daha önce Microsoft’un en büyük müşterisi olan CoreWeave, şimdi OpenAI’nin desteğiyle halka arz yolunda gücüne güç katıyor. Nvidia’nın %6 hissesine sahip olduğu CoreWeave, 2024’te gelirini 1,9 milyar dolara yükselterek yapay zeka altyapısında iddiasını ortaya koydu. Bu dev anlaşma, teknoloji dünyasında neleri değiştirecek?

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STRATEJİK BİR ZAFER OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

OpenAI’nin CoreWeave ile yaptığı 11,9 milyar dolarlık anlaşma, finansal büyüklüğünün ötesinde stratejik bir zafer olarak öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında OpenAI, CoreWeave’den 350 milyon dolarlık hisse alıyor. Bu özel plasman, CoreWeave’nin planlanan halka arzından bağımsız olarak gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta halka açılma başvurusu yapan CoreWeave, henüz IPO’sunun tarihini veya fiyatlandırmasını açıklamadı. Nvidia’nın desteğiyle büyüyen CoreWeave, 32 veri merkezinde 250 binden fazla Nvidia GPU’su işletiyor ve son olarak Blackwell GPU’larını ekleyerek yapay zeka kapasitesini artırdı.

MICROSOFT İLE İPLER GERİLİYOR MU?

Bu anlaşma, OpenAI ile Microsoft arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıyor. 2024’te CoreWeave’nin gelirinin %62’sini tek başına karşılayan Microsoft, şirketin en büyük müşterisi konumundaydı. Ancak OpenAI’nin CoreWeave ile doğrudan iş birliğine gitmesi, Microsoft’un bu alandaki etkisini sarsıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, adeta Microsoft’a meydan okuyarak aynı bulut altyapısına erişim sağlamakla yetinmemiş, CoreWeave’de hisse sahibi de oldu. Microsoft, OpenAI’nin önemli bir destekçisi ve gelirinden pay alan bir ortak olsa da, iki şirket arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Altman, geçen hafta “GPU stoklarımız tükendi” diyerek daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.