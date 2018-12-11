Yapı Kredi, Görüntülü İşlem Asistanı hizmeti ile şubeye gitmeden banka müşterisi olma dönemini başlattı. Yapı Kredi’nin hizmete sunduğu Görüntülü İşlem Asistanı ve WhatsApp’tan bankacılık hizmeti hakkında düzenlenen toplantıda konuşan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Görüntülü İşlem Asistanı hizmetleri sayesinde artık şubeye gitmeden, mobil uygulamamızı indirerek uzaktan banka müşterisi olabiliyorsunuz. Bulunduğunuz lokasyondan bağımsız olarak hesap açabiliyorsunuz” dedi.
Mevcut durumda şubeden hesap açılışı için Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi, hesap cüzdanı, kimlik kartının doğrulanması ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Beyannamesi’nin imzalanması gerektiğini hatırlatan Doğan, şunları söyledi: “Son dönemde, 1.5 ay önce ülkemizde yasal düzenlemede bir değişiklik oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) mevduat yönetmeliğini değiştirdi. Bu değişimle birlikte artık Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve hesap cüzdanı dijital platforma taşınmış oldu.”
200 BİN YENİ MÜŞTERİ HEDEFLİYOR
Bu konudaki çalışmalara yaklaşık bir yıl önce bu başladıklarını belirten Doğan, yeni hizmetleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Yapı Kredi Mobil üzerinden başvuru formunun doldurulması sonrasında, kullanıcılar telefonlarından diledikleri zaman ‘Görüntülü İşlem Asistanlarımızla’ yüz yüze görüşme başlatabiliyor. Görüşme ile kimlik doğrulamasının yapılmasının ardından müşteri beyan formu, kurye yoluyla kullanıcılara ulaştırılıyor. Formun ıslak imza ile imzalanması neticesinde süreç tamamlanıyor.”
Dijital bankacılıkta Yapı Kredi Mobil’e son 2 yılda 35 farklı inovatif fonksiyon kattıklarını belirten Doğan, Görüntülü İşlem Asistanı hizmeti kanalından 2019 yılında 200 bin yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
PERSONEL, WHATSAPP BOTLARINI TERBİYE EDİYOR
WhatsApp onaylı kurumsal Yapı Kredi hesabı üzerinden de hizmet vermeye başladıklarını belirten Yakup Doğan, tüketicilerin WhatsApp üzerinden sorularını botların ve müşteri temsilcilerinin cevapladığını ifade ederek, "Bot Terbiyecisi" diye isimlendirilen personelin öğrenebilir teknolojiyle geliştirilen botlara düzenli olarak güncelleme yaptığını söyledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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