Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!

İstanbul Sultangazi’de, 10 Ekim 2019’da, 16 yaşında olan İbrahim D., annesine yıllardır şiddet uygulayan ve olay günü de bıçakla dilini kesmeye çalışan babası Yusuf D.’yi bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından tutuklanan ve 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen suça sürüklenen çocuk (SSÇ) İbrahim D.’nin yargılanmasına başlandı.

"1 YIL CEZA EVİNDE KALIP TAHLİYE OLDU"

Olayın yargı sürecini anlatan Av. Temizer, “Müvekkil 1 yıla kadar cezaevinde tutuklu bulundu, yargılama başladı, ilk celsede müvekkil tahliye oldu. Devam eden süreçte de üçüncü kişi lehine meşru müdafaa hükümleri uygulanarak ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Yani özetle mahkeme; 'annesinin hayatını kurtarmak için müvekkilin başka hiçbir çaresi yoktu' dedi.

"YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI DOĞRU BULDU"

Mahkeme gerekçeli kararda bunları oldukça detaylı bir şekilde izah etti. Ardından istinaf, kanun yolu, savcı karara itiraz etti 'hayır, meşru müdafaa değil haksız tahrik indirimi uygulanmalıydı ve ceza almalıydı' dedi. İstinaf, yani bölge adliye mahkemesi oy birliğiyle istinaf taleplerini reddetti, yerel mahkemenin kararını doğru buldu, vicdana ve hakkaniyete uygun buldu.

"BÖYLECE DOSYA KESİNLEŞTİ"

Ardından istinaf savcısı bu defa kararı temyiz etti, dosya Yargıtay'da bir süre bekledikten sonra geçen ay Yargıtay kararı onadı, istinaf talebinin ardından temyiz talebi de reddedilmiş oldu. Böylece artık dosya kesinleşti” diye konuştu.