Haberler Magazin Yasemin Kay Allen: Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli - Magazin haberleri

Yasemin Kay Allen: Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli Etiler'de görüntülenen Yasemin Kay Allen, samimi açıklamalarda bulundu. Öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında konuşan Allen; "Eğer böyle bir durum olacaksa, en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:16 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Allen, son dönemde erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendirdi; "Bana yorum yapmak düşmez aslında. Bir kaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence..."

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"HER OYUNCU KAPRİSLİ" Sık sık yurt dışına çıkan ve oradaki projelerde de yer alan Yasemin Kay Allen, muhabirlerin; "Sizce yurt dışındaki oyuncular mı yoksa buradakiler mi daha kaprisli?" sorusuna; "Bence her oyuncu kaprisli. Projeye göre değişiyor bence... Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz" yanıtını verdi.

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"ÖPÜŞME SAHNESİ OLAN SAKIZLA GELMELİ" Öte yandan öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında da konuşan Yasemin Kay Allen; "Arkadaşlar, eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi.

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