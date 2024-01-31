Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen: Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen: Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli

        Etiler'de görüntülenen Yasemin Kay Allen, samimi açıklamalarda bulundu. Öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında konuşan Allen; "Eğer böyle bir durum olacaksa, en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 08:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Allen, son dönemde erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendirdi; "Bana yorum yapmak düşmez aslında. Bir kaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence..."

        2

        "HER OYUNCU KAPRİSLİ"

        Sık sık yurt dışına çıkan ve oradaki projelerde de yer alan Yasemin Kay Allen, muhabirlerin; "Sizce yurt dışındaki oyuncular mı yoksa buradakiler mi daha kaprisli?" sorusuna; "Bence her oyuncu kaprisli. Projeye göre değişiyor bence... Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz" yanıtını verdi.

        3

        "ÖPÜŞME SAHNESİ OLAN SAKIZLA GELMELİ"

        Öte yandan öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında da konuşan Yasemin Kay Allen; "Arkadaşlar, eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi.

        #Yasemin Allen
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        Yunanistan: Bütçemiz F-35 filosu için yeterli
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!