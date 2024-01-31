Yasemin Kay Allen: Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli
Etiler'de görüntülenen Yasemin Kay Allen, samimi açıklamalarda bulundu. Öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında konuşan Allen; "Eğer böyle bir durum olacaksa, en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Allen, son dönemde erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendirdi; "Bana yorum yapmak düşmez aslında. Bir kaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var. Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence..."
"HER OYUNCU KAPRİSLİ"
Sık sık yurt dışına çıkan ve oradaki projelerde de yer alan Yasemin Kay Allen, muhabirlerin; "Sizce yurt dışındaki oyuncular mı yoksa buradakiler mi daha kaprisli?" sorusuna; "Bence her oyuncu kaprisli. Projeye göre değişiyor bence... Herkesin anlık kaprisi olabilir. Çalıştığınız bir projede çok mutlu olabilirsiniz, mutsuz da olabilirsiniz" yanıtını verdi.
"ÖPÜŞME SAHNESİ OLAN SAKIZLA GELMELİ"
Öte yandan öpüşme sahnelerinde oyuncuların ağız kokusu yaşaması durumu hakkında da konuşan Yasemin Kay Allen; "Arkadaşlar, eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor" dedi.