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İstanbul Sultangazi'de kaldırımda kalp krizi geçiren kişiye aracıyla oradan geçen bir kadın müdahale etti. Yaşlı adamı kalp masajı ile hayata döndüren kadın, sağlık ekipleri geldikten sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı.
DHA'nın haberine göre, Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde bir kadın, durumu fark ederek yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden kadın, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Kadın kalp masajı yaparken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Ağıl'ı hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yapılan ilk yardım müdahalesinin Yaşar Ağıl'ı hayata döndürdüğünü açıklarken, Ağıl'ın hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.
'ÜÇ KERE GERİ DÖNDÜ'
Yaşlı adamı hayata döndüren ve ismini vermek istemeyen kadın, "Yolda gördüğümüz bir hasta vardı ve çevresinde her zamanki gibi bilinçsiz bir kalabalık vardı. Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Genel olarak insanlarımızda ilk yardım müdahale bilgisi yok. Genel olarak kaos yaşıyoruz. Eğitim diyorum" dedi. Hızla otomobile binen kadın, hangi mesleği yaptığını da söylemedi.
'HER İNSAN BİLMELİ'
Bir görgü tanığı ise, "Yerde yatıyordu. Yanında eşi vardı. Eşine sorduk daha önce kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Sağlıkçı bir hanımefendi geldi yardım etti. Ben maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardım okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" diye konuştu.
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