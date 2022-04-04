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Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta korkunç yangın! Yaşlı çifti yangın ayırdı - Güncel Haberler
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Uşak'ta evde çıkan yangın yaşlı çifti ayırdı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde müstakil evde çıkan yangın yaşlı çifti ayırdı. Yangında koca hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altını alındı.

Uşak'ta korkunç yangın! Yaşlı çifti yangın ayırdı - Güncel Haberler
Yaşlı çifti yangın ayırdı
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AA

Uşak'ın Ulubey ilçesinde evde çıkan yangın nedeniyle ev sahibi çiften biri öldü, diğeri yaralandı.

Hasköy köyünde, Şaban (70) ve Neslihan (67) Sunar çiftinin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan çiftten Neslihan Sunar komşuların da yardımıyla evden çıkartılırken, Şaban Sunar'a ise ulaşılamadı.

Vücudunda hafif derecede yanıklar oluşan Neslihan Sunar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Şaban Sunar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sunar'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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