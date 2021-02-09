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Yataş Grup ihracatını pandemide yüzde 10 artırdı

Yataş Grup 2020 yılı sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, cironun yüzde 7’sini oluşturan ihracatını 2020 yılsonu itibarıyla yüzde 10’a ulaştırmayı başaran şirketin satışı en çok artan ürünü kanepe oldu. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, "Pandeminin etkisi dünyada Türkiye’ye kıyasla çok daha sert oldu. Türkiye’de cadde mağazaları hizmet vermeye devam etti, alınan tedbirler, düzenlenen kampanyalar, online satış, telefonla sipariş gibi alternatif pazarlama stratejileri sayesinde satın alma hiç durmadı. Batıda mağazaların açılması Ağustos ayını buldu" dedi

Yataş Grup ihracatını pandemide yüzde 10 artırdı
HABERTURK.COM

Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Çin başta olmak üzere 49 ülkeye ihracat yapan, Enza Home ve Yataş Bedding markalarıyla yurtdışındaki 96 satış noktası bulunan Yataş Grup, cironun yüzde 7’si olan ihracatını pandemi döneminde yüzde 10’a ulaştırdığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde ihracatta en önemli kalemlerden biri kanepe oldu ve 2020 yılının ikinci yarısında kanepe satışları bir önceki seneye göre yüzde 15 arttı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, "Pandeminin etkisi dünyada Türkiye’ye kıyasla çok daha sert oldu. Türkiye’de cadde mağazaları hizmet vermeye devam etti, alınan tedbirler, düzenlenen kampanyalar, online satış, telefonla sipariş gibi alternatif pazarlama stratejileri sayesinde satın alma hiç durmadı. Batıda mağazaların açılması Ağustos ayını buldu. Gürcistan gibi bazı ülkelerde ise neredeyse tüm yıl mağazalar kapalı kaldı. Sadece direkt çalıştığımız ve online yatak sattığımız ülkelere ihracat yaptık. Haziran ayında bazı ülkelerde mağazaların kapılarını tekrar açmasıyla hareketlenen satışlar, Ağustos ayında tüm mağazaların açılmasıyla birlikte 2019 yılı rakamlarını yakaladı. Ardından gelen aylarda ise satışlar yüzde 10 artış gösterdi" dedi.

2021'de 16 yeni pazara açılacaklarını kaydeden Öztaşkın, "Organizasyonumuzu çok hızlı büyüyen pazarlar olan Çin, Hindistan ve Singapur’a yakın olacak şekilde şekillendirmeyi planlıyoruz. Afrika pazarını da çok önemsiyoruz. Bu coğrafya gelişime açık ve yeni bir pazar. Güney Afrika’dan sonra bu kıtadaki başka ülke pazarlarına da açılmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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