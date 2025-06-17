Yaz tatiline özel indirim kampanyası

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Vodafone, “Seç Seç Al” sloganıyla hayata geçirdiği Vodafone FLEX platformunda karne dönemine özel bir kampanya duyurdu. 10’dan fazla kategoride 1.000’in üzerinde ürünün yer aldığı Vodafone FLEX’te, müşteriler akıllı telefon, tablet, kulaklık ve akıllı çocuk saatleri gibi ürünlerde özel indirimlerden yararlanabiliyor. Kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla ürünler, Vodafone mağazaları veya Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

“AİLELERİN VE GENÇLERİN YANINDAYIZ”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kampanya ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz. Vodafone FLEX ile teknolojiyi erişilebilir kılarken, avantajlı alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Karne döneminde çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler ve teknolojiye ilgi duyan gençler için düzenlediğimiz bu kampanya ile yaz tatilini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Telefonlardan çocuk saatlerine, tabletlerden kulaklıklara kadar birçok üründe indirim sunarak müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.”

13-30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada öne çıkan fırsatlar şöyle:

GM Buddy çocuk saatinde %23 indirim ve peşin fiyatına 6 ayda ödeme imkanı

TCL MT42 ve MT46 çocuk saatlerinde indirim

Bilicra Round akıllı çocuk saatinde %17 indirim

Samsung Galaxy tabletlerde indirim

OPPO A60 256GB ve Xiaomi Redmi Note 14 akıllı telefonlarda indirim

Vodafone İlk Hattım ve FreeZone müşterilerine özel seçili telefon, akıllı saat ve kulaklıklarda 6.000 TL’ye varan indirim

Tüm ürünlerde 12 aya varan ödeme kolaylığı

VODAFONE FLEX İLE TEKNOLOJİYE KOLAY ERİŞİM

Vodafone FLEX, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine son teknoloji dünyası sunuyor. “Seç Seç Al” ilkesiyle işleyen platform, kredi kartsız ödeme seçenekleri ve faturaya ek 12 ay taksit imkanı ile teknolojik ürünlere kolay ve güvenilir erişim sağlıyor. Kampanya, yaz tatilini teknolojik ürünlerle renklendirmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.