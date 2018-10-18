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Yeni Gelin 58. bölüm 2. fragman: "Herkesin bana acıyan gözlerle bakmasından bıktım!"

Yeni Gelin 58. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanırken, yeni bölümden sahnelerin yer aldığı 2. fragman yayınlandı. SHOW TV'nin kahkaha dolu dizisi Yeni Gelin'de Kalender Ağa belediye başkanlığına adaylığını koyuyor. İşte Yeni Gelin 58. yeni bölüm fragmanı

18.10.2018 - 01:11 | Güncelleme:

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 58. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Hazar büyük bir risk alarak ameliyat olmak isterken, Kalender Ağa belediye başkanlığına adaylığını koyuyor. Gökhan’ın Möhteber’in destekçisi olmasına tepki gösteren Ayşe’nin ortalığı birbirine kattığı, Hazar’ın sert sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Bella fenalaşıyor.

YENİ GELİN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

YENİ GELİN 57. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekrana gelen 57. bölümünde Möhteber; Asiye ve Ayşe’nin de gazına gelip otuz yıllık evliliğini ve konağı arkasında bırakıp, Baran ve Şirin’in yaşadığı baba evine döndü. Hazar için gelen güzeller güzeli fizyoterapi uzmanı Nazgül’ü çileden çıkardı. Çünkü konak güzel kadın istilasına uğruyordu ve gelinler savunmasızdı. Yanaşmalar ve yeni gelen “güzel”den kocalarını korumaya çalışan Nazgül ve Afet, Bella’nın gözünü açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kumalarını sırtından hançerleyen Ayşe ve Asiye, Möhteber’i boşaması için Kalender’e baskı yapmaya başladı. Möhteber’in ise düşündüğü tek şey vardı; belediye başkanı olup Bozoklardan intikam almak. Konaktaki karışıklıktan dolayı herkesin gözünden kaçırdığı bir şey oldu. Konaktakilerin ihmal ettiği Türkmen’in yanında olmaya çalışan Bella, onun odasına girdiğinde acı bir manzarayla karşılaştı.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

YENİ GELİN 57. BÖLÜMÜ İZLE

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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