Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 58. bölüm tanıtımı yayınlandı. Baran Şirin’in temizlik takıntısına son vermeye çalışırken Nazgül, kayıp altınlarını bulmak için yanaşmaların peşine düşüyor. Hamile olan Bella, hareketlerine dikkat etmeyince Hazar’ın sert tepkisiyle karşılaşıyor.

YENİ GELİN 57. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin’in geçtiğimiz akşam ekrana gelen 57. bölümünde Möhteber; Asiye ve Ayşe’nin de gazına gelip otuz yıllık evliliğini ve konağı arkasında bırakıp, Baran ve Şirin’in yaşadığı baba evine döndü. Hazar için gelen güzeller güzeli fizyoterapi uzmanı Nazgül’ü çileden çıkardı. Çünkü konak güzel kadın istilasına uğruyordu ve gelinler savunmasızdı.

Yanaşmalar ve yeni gelen “güzel”den kocalarını korumaya çalışan Nazgül ve Afet, Bella’nın gözünü açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kumalarını sırtından hançerleyen Ayşe ve Asiye, Möhteber’i boşaması için Kalender’e baskı yapmaya başladı. Möhteber’in ise düşündüğü tek şey vardı; belediye başkanı olup Bozoklardan intikam almak. Konaktaki karışıklıktan dolayı herkesin gözünden kaçırdığı bir şey oldu. Konaktakilerin ihmal ettiği Türkmen’in yanında olmaya çalışan Bella, onun odasına girdiğinde acı bir manzarayla karşılaştı.

YENİ GELİN NE ZAMAN?

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle 20 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 58. bölüm fragmanı:

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