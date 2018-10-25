Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 59. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Bella’nın kıskançlık krizine girdiği, Baran’ın Şirin’i kaçırarak konağa getirdiği tanıtımda Kalender, Asiye’ye evlenme teklifi ederek herkesi şaşırtıyor. Düğün haberini alan Ayşe deliye dönerken, kavga eden Hazar ve Bella’nın elleri birleşecek mi merakla bekleniyor.
YENİ GELİN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 59. bölümünde Bella, Hazar’ın ameliyat olacağı fikrine daha fazla dayanamamış, fenalaşmıştır. Bella’nın bundan sonra çok dikkat etmesi gerekmektedir. Ama bu durum Hazar’ı kararından da tavrından da alıkoymaya yetmez. İki aşığın arasına buz dağları girmiştir. Ne Hazar geri adım atar ne Bella bildiğinden geri kalır. Aralarında gerilim gittikçe tırmanmaktadır. Bu durum Bella’yı fazlasıyla üzmektedir. Konakta aşk acısı çekenler sadece onlar değildir. Sevip de kavuşamamanın kitabını yazan Şirin-Baran ikilisi yine ayrılıkla sınanmaktadır. İki aşığın arasına kara çalılar girmiştir. Yine birbirlerine hasret, yine vuslatı beklemektedirler. Ama Baran’ın artık bekleyecek sabrı kalmamıştır. Rapunzel gibi kuleye kapatılan sevgilisini kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Tabii ki Möhteber de buna engel olmak için her şeyi yapacaktır. Kazanan aşk mı, yoksa güç mü olacaktır? Kalender’in adaylığını açıklamasıyla Bozok Konağı’nda da hareketli günler başlamıştır. Kalender’in tek amacı Möhteber’i ekarte etmektir. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne yapıp edip Möhteber’den bir adım öne geçmeye çalışır. Ama gözünden kaçan “küçük” bir detay yüzünden bunu yapamaz. Kalender, bu detayı fark mı edecektir, yoksa Möhteber’den hep bir adım geride kalmaya devam mı edecektir? Bozok Konağı, birden fazla kırık kalbe ev sahipliği etmektedir. Hazar, Baran, Kağan… Hepsi kalbi (ve kafası) kırık bir haldedir. Kağan bunu onarmanın kendince yollarını bulmuştur, Baran’ın da teslim olmaya niyeti yoktur. Ama Hazar’ın ne yapacağı herkeste bir soru işaretidir.
Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.
Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
YENİ GELİN 58. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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