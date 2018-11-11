Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı, büyük finale yaklaşan Yeni Gelin’in 62. bölüm tanıtımı yayınlandı. Asiye’nin, Möhteber ve Ayşe’yi karşısında bulduğu, Nazgül’ün çocukluğuna döndüğü, Gökhan’ın görevine uğurlandığı tanıtımda Şirin, “Bebeğimiz geliyor!” sözleriyle Baran’a müjdeyi veriyor.

YENİ GELİN 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 61. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 61. bölümünde Hazar ölümle burun buruna gelen Bella’yı büyük bir tehlikeden kurtardı. Kağan’la mutlu günlerine geri dönmek isteyen Nazgül yine de evlilik sözleşmesini imzalamadı. Umudunu günden güne kaybeden, ayağa kalkmak isteyen Hazar ameliyat masasına yattı. Ameliyattan başarıyla çıkan Hazar yürümeye başlayarak herkesi sevindirdi. Geçen beş ay sonrası Bella’nın hamileliği ilerlerken, Gökhan uzman çavuşluğa kabul edilerek Bozoklarla vedalaştı. Türkmen ve Kör Hasan’ın nişanında gönüllerince eğlenen Bozoklar, uzun zaman sonra rahat bir nefes aldı. Uyandığında yanında Ayşe ve Möhteber’i bulan Kalender Ağa oyuna geldiğinden habersizdi.

YENİ GELİN 61. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle 17 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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