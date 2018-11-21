Yeni Gelin 63. final bölümünün fragmanı yayınlandı. Yeni Gelin unutulmayacak final bölümüyle ekranlara geliyor! Ekranlara veda etmeye hazırlanan Yeni Gelin, ekranlara geldiği ilk günden bu yana seyircisini her bölümde ekranlara kilitlemeyi başardı. Şirin’in konservatuar seçmelerine katıldığı, Kalender’in gözyaşlarının merak uyandırdığı, Nazgül’ün öfkelenmemek için kendini zor tuttuğu tanıtımda Bella’nın doğumuna giren Hazar bayılıyor. İşte, Yeni Gelin 63. final bölümüne dair tüm detaylar...
YENİ GELİN 63. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ
Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekrana gelen 62. bölümünde yaptıkları oyunla konağa dönen Ayşe ve Möhteber’i karşısında bulan Asiye deliye dönse de kumalarını affetmesi uzun sürmedi. İkiz bebekleri olacağını öğrenen Şirin ve Baran sevinçlerini Bozoklarla paylaşırken, Bella konak halkını muma çevirmekle meşguldü. Herkes, hamilelikle birlikte gürültüye tahammülü kalmayan Bella’yı memnun etmeye çalıştı. Bella’nın aşerdiği meyveyi bulmak için elinden geleni yapan Hazar ve Kağan’ın başları yine belaya girdi. Hazar nezarethanede, Kağan soğuk hava deposunda kurtarılmayı bekledi. Bella, sağlıklı bir hamilelik ve sağlıklı doğum mottosuyla aile bireylerine sırasıyla görev ve sorumluluklar verdi. Bella’nın verdiği görevle bütün konak yumurta peşine düşerek, hayatlarını birer yumurtaya adadı. Bozokların en yeni üyesi, asıl sürpriz yumurta ise erken gelmeye karar verdi. Doğum sancıları tutan Bella’nın “Kızımız geliyor!” sözleriyle doğumun başladığının sinyallerini verdiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.
YENİ GELİN 63. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI
Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.
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