Japon Jazz'da hibrit dönemi! 0:00 / 0:00

Son yıllarda satışların gittikçe arttığı hibrit otomobil pazarına yeni bir oyuncu dahil oluyor. Bu kapsamda, Japon otomotiv üreticisi Honda'nın ürün gamında e:HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor.

2 motorlu hibrit güç-aktarma sistemi ile satışa sunulacak yeni Jazz, 4’üncü nesli ile birlikte Crosstar isimli bir versiyona da kavuştu. Yapılan açıklamaya göre, aracın hibrit sistemi elektrik motoru, jeneratör, 1.5 i-VTEC benzinli motor, ve lityum iyon bataryanın birleşiminden oluşuyor.

109 PS/80 kW sistem gücüne sahip aracın, 253 Nm tork üretebildiği belirtilirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 9.5 saniyede tamamladığı ve 175 km/s son hız değerine ulaşabildiği aktarıldı. Yeni Jazz'ın WLTP normlarına göre yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4.8 litre olarak açıklanıyor.

Jazz'a yeni eklenen Crosstar versiyonu ise tasarım detaylarıyla SUV modellere göz kırpıyor. Yerden yüksek yapısı, suya dayanıklı döşemeleri ve entegre tavan rayları ile standart versiyondan ayrışan Crosstar, farklı ön ızgara tasarımı, çamurluk kemerindeki siyah kaplamalar ve versiyona özgü 16 inçlik alaşımlı jantlarla da dikkat çekiyor.

İç mekanında öncüsüne göre daha sade çizgilerin tercih edildiği yeni Jazz'da, 7 inçlik TFT gösterge paneli ve tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Aracın kendine has ince A sütunlarının ise, önceki nesilde 69 derece olan yatay görüş açısını 90 dereceye çıkarttığı bildirildi.

'SATIŞLARIN YÜZDE 15'İ HIBRIT OLACAK'

Yeni Honda Jazz’ın Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında oluşturulan e:Technology markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk modelin Jazz olduğunu belirtti. Tsumura, "Son dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılı tüm operasyonlarımızda büyüdüğümüz bir yıl oldu. 2021'de, Honda'nın yeniliklere imza atacağı ve pazardaki konumunu daha da güçlendireceği bir yıl olacak. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmalarını hızlandıracak, müşterilerimize kadar ulaşan tüm operasyonlarımızda yazılım ve donanımları revize edeceğiz. Hedefimiz 2040 yılına kadar tüm araçlarımızın elektrikli ve türevi araçlardan oluşması" dedi.

Türkiye’de ilk hibrit otomobili 2007 yılında Civic Hybrid modeli ile sunduklarını hatırlatan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, "2021 yılında pazara sunacağımız Jazz ve HR-V hibrit modellerimiz ile 2022 yılında toplam hibrit otomobil satışımızı tüm satışlarımız içerisinde yüzde 15'e çıkartacağız" diye konuştu.

BAYİYE GİTMEDEN SATIN ALINABİLECEK

Dijitalleşme alanında atacakları adımlar hakkında da bilgiler paylaşan Kılıçer, "Yeni Jazz ve Jazz Crosstar modellerimiz için de bayilerimizde AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisini kullanarak akıllı telefonların kameraları aracılığıyla otomobillerin dışarıdan görünmeyen teknolojilerini üç boyutlu şekilde görme imkanı sunacağız. Buna ek olarak bir de müşterilerimizin evlerinden çıkmadan yeni Jazz modelini satın alabilmeleri için online satış projemizi hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Jazz Executive 310 bin TL, Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL'lik fiyat etiketi ile 05 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’de satışa çıkacak.