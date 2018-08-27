Teknoloji devi Apple, şimdiye kadar iCloud kullanmamış kişilere 2 aylığına 200 GB’lık depolama alanı sunuyor. Kampanya sadece iCloud sistemine daha önce giriş yapmamış kullanıcılar için geçerli. 2 ay sonrasında ise eğer iptal edilmezse 2.99 dolarlık ücret ödenmesi gerekiyor.

2011 yılında ilk çıktığında iCloud, kullanıcılarına 5 GB’lık ücretsiz depolama alanı sunuyordu. Geçen onca yıldan sonra teknoloji gelişti, insanların bulut servislerine olan ihtiyacı arttı ancak Apple hala ücretsiz depolama alanını arttırma taraftarı değil. Şirket bunun yerine abonelik fiyatlarını birkaç kez indirme yoluna gitti.

Apple, geçtiğimiz Mayıs ayında iCloud için 30 günlük ücretsiz deneme fırsatını başlatmıştı. Fazladan bir aylık ücretsiz kullanım şansı sunan bu fırsattan sonra 2 aylık 200 GB fırsatı Apple’a daha fazla iCloud abonesi kazandırabilir. 50 GB’lık depolama alanı için 0.99 dolar talep eden şirket, 200 GB için 2.99 dolar, 2 TB için ise 9.99 dolarlık abonelik ücreti istiyor.

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