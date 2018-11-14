Apple’ın 30 Ekim’de tanıttığı tableti yeni iPad Pro Türkiye’de satışa çıktı. "Home" tuşu barındırmayan yeni iPad Pro, tam ekran tasarımına, düz kenara, yuvarlak köşelere, USB-C'ye ve Face ID'ye sahip.
11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki boyutla gelen yeni iPad Pro, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki renk ve 64 GB, 256 GB, 512 GB ile 1 TB olmak üzere 4 farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle satılıyor.
Tabletin 11 inçlik modelinde inç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2388 x 1668 olan çözünürlük, 12.9 inçlik modelinde ise 2732 x 2048 piksel.
Gelelim yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatlarına… En düşük modeli 5 bin 899 TL olan yeni iPad Pro’nun Türkiye satış fiyatı 14 bin 99 TL’ye kadar çıkıyor.
64 bit mimariye sahip A12X Bionic çip, Neural Engine ve tümleşik M12 yardımcı işlemci barındıran yeni iPad Pro, 10 saatlik pil ömrü sunuyor.
YENİ iPAD PRO TÜRKİYE FİYATLARI
11 inçlik yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı
11 inç 64 GB Wi-Fi: 5899 TL
11 inç 64 GB Wi-Fi + Cellular: 6999 TL
11 inç 256 GB Wi-Fi: 6999 TL
11 inç 256 GB Wi-Fi + Cellular: 8099 TL
11 inç 512 GB Wi-Fi: 8499 TL
11 inç 512 GB Wi-Fi + Cellular: 9599 TL
11 inç 1 TB Wi-Fi: 11499 TL
11 inç 1 TB Wi-Fi + Cellular: 12599 TL
12.9 inçlik yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı
12.9 inç 64 GB Wi-Fi: 7399 TL
12.9 inç 64 GB Wi-Fi + Cellular: 8499 TL
12.9 inç 256 GB Wi-Fi: 8499 TL
12.9 inç 256 GB Wi-Fi + Cellular: 9599 TL
12.9 inç 512 GB Wi-Fi: 9999 TL
12.9 inç 512 GB Wi-Fi + Cellular: 11099 TL
12.9 inç 1 TB Wi-Fi: 12999 TL
12.9 inç 1 TB Wi-Fi + Cellular: 14099 TL
BU FİYATLARA KALEM DAHİL DEĞİL!
Apple'ın yeni iPad Pro modelleri için geliştirilen akıllı kalemi Apple Pencil'ın bu fiyatlara dahil olmadığını belirtelim. Yeni modellerle birlikte kalemi de kullanmak isteyenler için 2. nesil Apple Pencil'ın Türkiye fiyatı ise 929 TL.
Apple'ın yeni tablet bilgisayarının fiyatlarına Apple Pencil da dahil edildiğinde 11 inçlik yeni iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 6 bin 828 TL'ye çıkarken, 12.9 inçlik modelde ise toplam maliyet tamı tamına 15 bin 28 TL'yi bulabiliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.