Apple’ın 30 Ekim’de tanıttığı tableti yeni iPad Pro Türkiye’de satışa çıktı. "Home" tuşu barındırmayan yeni iPad Pro, tam ekran tasarımına, düz kenara, yuvarlak köşelere, USB-C'ye ve Face ID'ye sahip.

11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki boyutla gelen yeni iPad Pro, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki renk ve 64 GB, 256 GB, 512 GB ile 1 TB olmak üzere 4 farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle satılıyor.

Tabletin 11 inçlik modelinde inç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2388 x 1668 olan çözünürlük, 12.9 inçlik modelinde ise 2732 x 2048 piksel.

Gelelim yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatlarına… En düşük modeli 5 bin 899 TL olan yeni iPad Pro’nun Türkiye satış fiyatı 14 bin 99 TL’ye kadar çıkıyor.

64 bit mimariye sahip A12X Bionic çip, Neural Engine ve tümleşik M12 yardımcı işlemci barındıran yeni iPad Pro, 10 saatlik pil ömrü sunuyor.

YENİ iPAD PRO TÜRKİYE FİYATLARI

İşte model ve kapasiteye göre 16 farklı seçeneği olan yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatları:

11 inçlik yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı

11 inç 64 GB Wi-Fi: 5899 TL

11 inç 64 GB Wi-Fi + Cellular: 6999 TL

11 inç 256 GB Wi-Fi: 6999 TL

11 inç 256 GB Wi-Fi + Cellular: 8099 TL

11 inç 512 GB Wi-Fi: 8499 TL

11 inç 512 GB Wi-Fi + Cellular: 9599 TL

11 inç 1 TB Wi-Fi: 11499 TL

11 inç 1 TB Wi-Fi + Cellular: 12599 TL

12.9 inçlik yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı

12.9 inç 64 GB Wi-Fi: 7399 TL

12.9 inç 64 GB Wi-Fi + Cellular: 8499 TL

12.9 inç 256 GB Wi-Fi: 8499 TL

12.9 inç 256 GB Wi-Fi + Cellular: 9599 TL

12.9 inç 512 GB Wi-Fi: 9999 TL

12.9 inç 512 GB Wi-Fi + Cellular: 11099 TL

12.9 inç 1 TB Wi-Fi: 12999 TL

12.9 inç 1 TB Wi-Fi + Cellular: 14099 TL

BU FİYATLARA KALEM DAHİL DEĞİL!

Apple'ın yeni iPad Pro modelleri için geliştirilen akıllı kalemi Apple Pencil'ın bu fiyatlara dahil olmadığını belirtelim. Yeni modellerle birlikte kalemi de kullanmak isteyenler için 2. nesil Apple Pencil'ın Türkiye fiyatı ise 929 TL.

Apple'ın yeni tablet bilgisayarının fiyatlarına Apple Pencil da dahil edildiğinde 11 inçlik yeni iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 6 bin 828 TL'ye çıkarken, 12.9 inçlik modelde ise toplam maliyet tamı tamına 15 bin 28 TL'yi bulabiliyor.

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