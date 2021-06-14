Jeep’in kompakt SUV modeli Compass, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Dış görünümünde güncelleme yapılan aracın, iç mekanında ise yeni bir kabin tasarımına gidildi.

Compass'ın motor seçenekleri ise makyaj öncesi ile aynı kaldı. Yapılan açıklamaya göre, Compass’taki 1.3 litrelik ve 150 beygirlik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Aracın PHEV versiyonunda ise 1.3 litrelik motorun gücü 240 beygire çıkıyor. PHEV Compass’ta altı vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor.

'SATIŞ HEDEFİ 2 BİN ADET'

Makyajlı Compass'ın Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, yenilenen Compass’ın tasarımı ile gelecek Jeep modellerinde kullanılacak olan tasarım yaklaşımına ışık tuttuğunu belirtti.

Süslü, Compass'ın markanın büyümesinde ana oyuncu olacağını vurgulayarak, "Kompakt SUV sınıfındaki modelimiz Compass’ın satış adetleri 2017 yılından günümüze 10 katına çıktı. Yenilenen Compass sınıfında en çok satan premium oyuncu olmayı hedefliyor. Bu yıl 2 bin adet Compass satışı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Jeep'in 2020 yılında yüzde 100’e yakın büyüme yakaladığını da bildiren Özgür Süslü, markanın 2021 hedeflerini ise yüzde 20’lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik satış olarak açıkladı. Süslü, yılın ilk 5 ayında ise yarı iletken bulunurluğu sebebiyle tedarik sıkıntısı yaşadıklarının altını çizdi.

Aracın fiyatı ile de açıklamalarda bulunan Süslü, lansman dönemine özel Compass'ta yüzde 8 oranında indirim uyguladıklarını ve makyaj ile birlikte otomobilin fiyatının 38 bin TL kadar arttığını söyledi. Compass'ın başlangıç fiyatı ise 459 bin 900 TL olarak açıklandı.

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü'nün verdiği bilgiye göre, Jeep'in ABD pazarında bir süre önce satışa sunulan Wagoneer ve yeni Grand Cherokee ise 2022 yılında Türkiye yollarına çıkacak.

4 FARKLI DONANIM İLE GELDİ

Dört farklı donanım ile Türkiye'ye giriş yapan yeni Compass'ta Longitude, Limited, S Limited ve 80’inci Yıl Özel olmak üzere farklı versiyonlar yer alıyor.

Aracın yenilenen kokpitinde 10,25 inçlik TFT dijital gösterge paneli ile birlikte versiyona göre 8,4 inç ile 10,1 inç arasında değişen tablet ekran yer alıyor. Bir önceki nesline göre daha yüksekte konumlandırılan dokunmatik ekranın sürücünün gözünü yoldan daha az ayırmasını sağladığı ve yeni işlemci Android sistemin 5 kat daha hızlı çalıştığı da bildirildi.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, etkileşimli 3 boyutlu TomTom navigasyon ve ses komut sistemiyle Uconnect hizmetleri de Compass'ın makyaj sonrası kazandığı özellikler arasında.

Öte yandan, Compass'ta Wagonner’da da kullanılan direksiyon simidi, yeni kapı panelleri ve orta konsol kaplaması da yer alıyor.