New York’ta gerçekleştirilen 30 Ekim Apple Etkinliği Brooklyn Müzik Akademisi’nde düzenlendi. Apple CEO'su Tim Cook’un coşkuyla karşılandığı sahnede izleyicilere önce MacBook’la ilgili yenilikler sunuldu. MacBook kullanan ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişinin siyah-beyaz fotoğraflarla yansıdığı kısa videodan sonra Cook, MacBook ile ilgili istatistiki bilgileri vermeye başladı.

Artık 100 milyon MacBook kullanıcısı olduğunu açıklayan Cook, MacBook müşterilerinin memnuniyetinin kendilerini 1 numaraya çıkardığını açıkladı. Yeni Mojave’nin öne çıkan özelliklerini anlatan Apple CEO’su Tim Cook, taşınabilir cihazda masaüstü performansı arayanların tercihi olduğuna işaret etti.

Ve tanıtılan ile MacBook yıllardır yenilenmeyen modeli Air oldu. Piyasaya çıktığında inceliği, hafifliği, bu sınıftaki performansı ve sıra dışı pil ömrüne atıfta bulunan Cook, MacBook serisi içerisinde en çok sevilen modelin Air olduğunu belirtti ve yeni Air modelinin Retina destekli olarak çıkacağını belirtti.

4 MİLYON PİKSELLİK EKRAN

Yeni MacBook Air tamamen yeniden tasarlanmış olan Retina ekran 13.3 inçlik ekranda çerçeveler yüzde 50 daha küçülmüş. Çözünürlük ise 4 kat artmış ve 4 milyon piksele yükselmiş. Yüzde 48 daha fazla renk gösterebilen yeni Air modelinde kamera facetime için yukarıda yer alıyor.

Touch ID entegre edilen MacBook Air’de T2 güvenlik çipi yer alıyor. Böylece parmak iziniz, izinsiz olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi engelleniyor.

TRACKPAD GENİŞLEDİ

Touch ID düğmesi ise Touch Bar’lı MacBook Pro’larda olduğu gibi Siri’yi de çalıştırıyor. Yeni MacBook Air’de ise tabi ki daha geniş bir trackpad yer alıyor. Yüzde 20 daha geniş trackpad’e sahip olan Air’in ses özellikleri de güçlendirilmiş. 2 katı bass ve yüzde 25 daha güçlü hoparlör sunan cihaz 2 adet thunderbolt 3 yuvası var. 5K ekran eGPU’ları destekliyor.

FİYATI 1199 DOLARDAN BAŞLIYOR

Hacimsel olarak Yüzde 17 daha küçük ve yüzde 10 daha ince. 16 GB RAM, 1.5TB SSD ve 8.nesil çift çekirdek Intel işlemciyle geliyor. Alüminyum kasalı Air’ler artık yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılıyor ki bu da cihazı en çevreci MacBook haline getiriyor.

Cihaz iTunes’tan film izlenildiğinde 13 saatlik bir performans sunduğu belirtiliyor. 1,248 gram ağırlığındaki yeni MacBook Air’in fiyatı 1199 dolardan başlıyor ve ön siparişler bugünden itibaren alınacak, ürün 7 Kasım’da satışa çıkacak.

MAC MINI'NIN YENİSİ NİHAYET GELDİ

Etkinlikte yıllardır yenisi beklenen bir diğer cihaz ise Mac mini idi. Yeni mini doğal olarak daha güçlü özelliklere sahip. Bundan böyle işlemcileri 4 ve 6 çekirdekli olacak ve Intel’in 8.nesil işlemcilerini kullanacak.

Hafıza olarak daha önce 16 GB olan mini’nin artık 32 ve 64 GB RAM kapasiteli hale geldi. Depolamada yeni mini’nin flash diski ise 2 TB’a çıktı ve yine güvenlik çipi T2 yer alıyor. Yeniden tasarlanan soğutma sistemi ile yine sessiz çalışacağı belirtilen cihazın 4 USB-C yuvası, Ethernet, HDMI gibi çıkışları var.

Dünyanın farklı veri merkezlerinden gösterilen binlerce Mac mini’nin 24 saat çalıştığı mini sunucu çiftlikleri dikkat çekiciydi. 799 dolardan başlayan fiyat etiketiyle yeni Mac mini yine bugünden itibaren sipariş verilebiliyor ve 7 Kasım’da teslim edilebiliyor.

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