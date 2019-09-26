Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde yeni nesil teknoloji deneme ve çalışmalarıyla ülkenin dijital dönüşüm sürecinde önemli rol oynayan Türk Telekom, şimdi de odağını e-SIM ve e-CALL teknolojilerine çevirdi

Bütünleşik ve uzaktan programlanabilir olan bu teknoloji ile Türk Telekom, IoT alanında maliyet tasarrufu, üretim esnekliği ve lojistik avantaj sunmanın yanı sıra tüketicilere de cep telefonu, tablet gibi günlük hayatta sıkça kullanılan cihazlarda yeni nesil müşteri deneyimi sunacak.

Sağladığı üretim esnekliğinden dolayı, yeni nesil bağlı araçlar çoğunlukla e-SIM teknolojisiyle üretiliyor. Yeni nesil bağlı araçlarda bulunan ve aracın kullanım alışkanlıklarını, arıza bilgilerini, hava durumu bilgisi ve canlı trafik bilgisi gibi verileri sunan telemetri servisi ile araç içi internet ve eğlence uygulamalarının dışında e-CALL sistemi de son dönemlerde dikkati çeken bir konu olarak gündemde yer buldu.

Araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemi olarak da tanımlanabilen e-CALL sistemi, olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa, otomatik olarak 112'yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletiyor. Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden aracın geri aranabilmesini sağlıyor.

Böylece çağrının kesilmesi durumunda dahi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki ilgili personel, aracı geri arayarak sağlık ekipleri kaza yerine gelene kadar yaralılara gerekli yönlendirmeleri yapabiliyor.

"TÜRK TELEKOM E-CALL TEKNOLOJİSİNİ SUNMAYA HAZIR"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-CALL teknolojisini sunmaya hazırız." dedi.

Tüketici ve IoT alanlarına sağladığı faydalarla bağlantılı araç sayısının artmasına büyük katkı sağlamasını bekledikleri e-SIM teknolojisini gelecek senenin başında uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kıraç, "Türk Telekom, e-SIM teknolojisinin kurulumu için tüm çalışmaları, gerekli sunucuları ülke sınırları içerisinde barındıracak şekilde sürdürüyor." diye konuştu.

Yusuf Kıraç, şunları kaydetti:

"e-SIM teknolojisine ilişkin tüm çalışmalarımızı ve sunucuları Türkiye içerisinde konumlayarak, bağlantılı araç sayısının artmasına ve dolayısıyla dijitalleşmenin hızlanmasına destek vermiş olacağız. Bunu yaparken de bir yandan Türkiye’nin milli veri güvenliğini sağlayacağız. Yenilikçi ve çığır açan dijital ürün ve hizmetler geliştirerek ülkenin dijital dönüşüm yolculuğuna büyük katkılar sağlayan Türk Telekom, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi e-SIM ve e-CALL teknolojileriyle vatandaşlara ve kurumlara en ileri ve en yeni müşteri deneyimleri sunmaya devam edecek."