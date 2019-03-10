Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin yaptığı "Küresel Teknoloji Endüstrisi İnovasyon Araştırması", 2023 yılına kadar dünyanın yeni teknoloji merkezinin kıta değiştireceğini gösterdi. Teknoloji liderleri, milyar dolarlık şirketlerin beşiği Silikon Vadisi’nin Doğu’dan yükselen potansiyele rekabet edemeyeceğini düşünüyor. Dünyanın yeni teknolojik inovasyon üssü Asya’dan çıkacak.

KPMG'nin her yıl düzenlediği araştırmaya bu yıl küresel teknoloji sektörüne yön veren 740'ı aşkın sektör lideri ve yönetici katıldı. Araştırmaya katılan liderlerin yaklaşık yüzde 60'ı, teknoloji inovasyon merkezinin, gelecek 4 yılda Silikon Vadisi'nden dünyanın başka bir köşesine kayacağına inandıklarını belirtti.

SİDNEY GİTTİ, PARİS GELDİ..

Araştırmada bu yıl Fransa'nın başkenti Paris ilk kez, olası yeni teknoloji merkezi adayları listesinde arasında yer aldı. Araştırmada, listede uzun süredir adı geçen Almanya'nın başkent Berlin'in ise hala potansiyelinin altında değerlendirildiği yorumu yapıldı. Geçen yılki listede yer alan Sidney, Toronto ve Şenzen gibi kentler ise bu sene liste dışında kaldı. Listede Ortadoğu'dan sadece Tel Aviv'in yer alması dikkati çekti.

YENİ TEKNOLOJİ MERKEZİ İÇİN EN GÜÇLÜ 15 ADAY

İşte "Küresel Teknoloji Endüstrisi İnovasyon Araştırması"na göre, 2023 yılına kadar dünyanın yeni teknoloji merkezi olmaya aday 15 ülke:

1- New York (ABD)

2- Pekin (Çin)

3- Tokyo (Japonya)

4- Londra (Birleşik Krallık)

5- Şaghay (Çin)

6- Taipei (Tayvan)

7- Singapur (Singapur)

8- Seul (Güney Kore)

9- Boston (ABD)

10- Austin (ABD)

11- Berlin (Almanya)

12- Hong Kong (SAR)

13- Washington DC (ABD)

14- Paris (Fransa)

15- Tel Aviv (İsrail)

FARK KAPANIYOR

Araştırma, teknoloji alanında ön plana çıkan ülkelerin, sektörün lideri konumundaki ABD ve Çin'le arayı kapatmaya başladığını gösterdi. Araştırmaya katılan liderlerin yüzde 23'ü, teknolojik inovasyon alanında en fazla ümit vadeden pazar olarak ABD'yi gördüklerini belirtti.

Bu oran geçtiğimiz yılki araştırmada yüzde 34 seviyesindeydi. Geçen yılki listede yüzde 26 ile ikinci sırada yer alan Çin, bu yıl yerini korusa da yüzde 17'ye geriledi. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Japonya, Singapur ve Hindistan oldu.

NOBEL’DEN İLHAM ALIYORLAR

KPMG Türkiye İş Ortakları Fonksiyon Lideri Dr. Yasemin Yücel Karasu, dünyanın önde gelen şehirlerinin, teknoloji merkezi olmak için yaptığı yatırımların, New York Üniversitesi’nden Paul Romer’in, 2018'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen teorisine dayandığı yorumunu yaptı.

Karasu, "Romer'in teorisi, teknolojik inovasyona, bilgi ekonomisine ve insan sermayesine yapılan yatırımların, uzun vadede ekonomik büyümeye yön vereceğini öngörüyor" dedi. Karasu, Türkiye gibi genç nüfusa ve yatırım potansiyeline sahip bir ülkenin de, geleceğin teknoloji merkezi olma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

İŞİN SIRRI BU 10 KRİTERDE

Araştırmada, gelecek 4 yılda teknolojide adlarından daha fazla söz ettirecek olan yeni yeni teknoloji merkezi adaylarının 10 temel kriteri ise şu şekilde sıralandı:

1- Yetenekli iş gücünün bulunması

2- Milenyum Kuşağı için cazip bir şehir olması

3- Pozitif demografik trendler

4- Araştırma ağırlıklı üniversitelere ev sahipliği yapması

5- Teknoloji parklarına sahip olması

6- Başarılı start-up'ların kurulmuş olması

7- Teknolojiyi destekleyen düzenleyicilerin bulunması

8- Vergi ve hükümet destekleri olması

9- Yatırım fonları bulunması

10- Başta yüksek hızlı internet olmak üzere modern bir altyapısı olması