Yeni Zelanda canisi İzmir'e de gelmiş!

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, 49 kişinin cuma namazı kılarken katledildiği terör saldırısının faili teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül - 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de kaldığı belirlendi.

EFES ANTİK KENTİ'NE GİTTİ

Kaldığı süre içinde terörist Brenton Tarrant'ın İzmir'e gittiği de tespit edildi. İzmir polisi yaptığı araştırmalarda, katil zanlısının gittiği tüm yerler ve irtibat halinde bulunduğu kişiler tespit ettiği ve incelemeye aldığı öğrenildi. Habertürk yaptığı araştırmada, Brenton Tarrant'ın İzmir'de bulunduğu Selçuk ilçesine gittiği öğrenildi. Teröristin Selçuk'ta bulunan Eges Antik Kent'e gittiği değerlendirildiği bildirildi.