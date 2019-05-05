İstanbul Şişli'deki Bomonti semtinde bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, tekme ve yumruklarla kavgaya tutuştu.

VATANDAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

İHA'da yer alan habere göre tokatların havada uçuştuğu kavgada birbirine giren grubu, çevredeki vatandaşlar ayırmak için güçlük çekti. Grup bir süre sonra dağılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.