        Edirne Haberleri Edirne Valisi Sezer köy yolundaki asfaltlama çalışmasını inceledi

        Edirne Valisi Sezer köy yolundaki asfaltlama çalışmasını inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesine bağlı Akçadam köyünde devam eden asfaltlama çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Sezer, ekiplerden bilgi aldı.

        Sezer, Meriç ilçesinin Rahmanca ile Akçadam köyleri arasındaki 17 kilometrelik grup yolundaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Köyler için önemli bir ulaşım ağı olan grup yolunun aynı zamanda Meriç ve Uzunköprü için de alternatif yol olacağını belirten, "Hedefimiz köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmak. Son iki yıldır da bu çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Bu yıl için de sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları kapsamında 260 kilometrelik bir hedefimiz bulunuyor." dedi.

        Sezer, bu çalışmayla grup yollarının büyük bir bölümünün tamamlanacağını dile getirdi.

        Uzun yıllar bozulmadan kullanılabilecek yollar yaptıklarını ifade eden Sezer, yol çalışmalarının yanı sıra üreticiyi destekleyen sulama projelerinin sürdüğünü de kaydetti.

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum müdürleri incelemede yer aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

