Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de meralar üreticiye destek amaçlı ıslah ediliyor

        Edirne'de meralar üreticiye destek amaçlı ıslah ediliyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, mera ıslahı çalışmalarıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de meralar üreticiye destek amaçlı ıslah ediliyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, mera ıslahı çalışmalarıyla hayvancılıkla uğraşan üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu köyünde, Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında suni mera olarak tesis edilen alanda düzenlenen mera ot biçimi etkinliğine katılan Sezer, meraların sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Meralardan elde edilen gelirin yeniden mera yatırımlarına aktarılacağını ifade eden Sezer, sistemin her yıl büyüyerek devam edeceğini belirtti.

        Meralara sulama altyapısı da kazandıracaklarını dile getiren Sezer, kuyu suyu ve sulama sistemleriyle verimliliğin artırılacağını kaydetti.

        Sulama imkanı bulunan meralarda hem otlatma yapılabildiğini hem de yem bitkisi üretilebildiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu uygulamayı İpsala Paşaköy ve Meriç Umurca'da hayata geçirdik. Böylece hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Bu bir pilot uygulama. Başarılı sonuçlar aldıkça yaygınlaştıracağız. Buradaki sistemin temel amacı kendi kendini sürdürebilen bir model oluşturmak."

        Meralarda yetiştirilen yem bitkilerinin üreticilere uygun fiyatlarla sunulacağını aktaran Sezer, elde edilen gelirin yalnızca mera geliştirme çalışmalarında kullanılacağını ifade etti.

        İlçelerde komisyonlar kurularak sürecin takip edileceğini anlatan Sezer, gelirlerin tohum, gübre ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında değerlendirileceğini söyledi.

        Hayvancılıkta verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Sezer, üreticilerden hayvan varlıklarını her yıl en az yüzde 5 artırmalarını isteyeceklerini, hayvan sayısını artıran üreticilere yem desteğinin daha uygun şartlarda sağlanacağını kaydetti.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise kent genelinde 10 bin dekarlık alanda mera çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Maksutlu köyünde oluşturulan meradan yaklaşık 1500 balya yem elde edildiğini ifade eden Köse, meraların hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Vali Sezer, traktöre binerek balya makinesiyle çalışma yaptı.

        Etkinliğe, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çarpıp takla attı; 2 yaralı
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çarpıp takla attı; 2 yaralı
        Edirne'de restorasyonu süren Evliya Kasımpaşa Camisi'nde zemin güçlendirme...
        Edirne'de restorasyonu süren Evliya Kasımpaşa Camisi'nde zemin güçlendirme...
        Edirne'de refüje çarpıp devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
        Edirne'de refüje çarpıp devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
        Edirne'de otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de maden işçilerinin eylemi 13'üncü gününde
        Edirne'de maden işçilerinin eylemi 13'üncü gününde
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı