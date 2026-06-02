Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde M.U'nun evinde arama yaptı. Aramada 3 kutu içerisinde 120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. gözaltına alındı.

