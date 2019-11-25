Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Yıllarca 12 yaşındaki üvey kızını istismar etti. Tutuklandı. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan önce 15 yıl ceza aldı. İstinaf mahkemesi 'suç değişebilir' diyerek sanığı tahliye etti. Dahası suçun 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığını belirterek cezayı indirdi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki M.B. iddiaya göre üvey babasının 5 yıl boyunca tacizine uğradı. Olayı annesine anlattı. Şikayet üzerine açılan davada üvey baba, 15 yıl hapse çarptırıldı. Dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Mahkeme, daha önceki aşamalarda ifadesi alınmasına rağmen küçük kız yapılacak yargılamaya çağırıldı. Gelmemesi durumunda zorla getirilmesine karar verileceğini belirtti. İtiraz üzerine bu kararından döndü. Dahası yeniden görülen davanın karar duruşmasında cezada indirime gitti.



KÂBUSU KÜÇÜK KIZ ANLATTI



Yargılama dosyasındaki bilgilere 12 yaşındaki M.B.'nin annesi 2013 yılında ikinci evliliğini yaptı. Kabus da o andan itibaren başladı. Küçük kızın üvey babası 5 yaşından itibaren tacizde bulunmaya başladı. 2017 yılına kadar devam eden taciz sonrasında küçük kız yaşadıklarını annesine anlattı.



15 YIL HAPİS, TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Anne ve kızın şikayeti üzerine üvey baba O.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Üvey baba tutuklandı. Hakkında Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, 2019 yılının mayıs ayında davayı karara bağladı. Üvey babayı alt sınırdan ilk olarak "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından artırımlar uygulayarak sanığı 15 yıl hapse mahkum etti. Tutukluluğunun da devamına karar verdi.



İSTİNAF TAHLİYE ETTİ, TARAFLARA ZORLA GETİRİLME

Küçük kızın avukatı Aydın Egemen ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cezanın alt sınırdan verilmesi nedeniyle karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi dosyanın görülmesi için hazırladığı tensip zaptında suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Ayrıca duruşma günü mağdurun ve ailesinin de ifadesinin alınması için duruşmada hazır bulunmasına hükmederek, gelmedikleri takdirde zorla getirilmelerine karar verileceğini kaydetti. Mağdur avukatı bu duruma itiraz edince mahkeme tarafları duruşmaya çağırmaktan vazgeçti.



YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA CEZA DÜŞTÜ

İstinaf mahkemesinde yedine görülen davanın duruşmasına sanık gelmezken, mağdur çocuğun anne ve öz babası ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme ise suçun "çocuğun cinsel istismarı" değil "çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı" olduğunu belirtti. İyi hal indirimi uygulamadı ancak cezayı 15 yıldan 9 yıl 5 ay 15 güne indirdi. Hakkında tutuklama kararı da verilmeyen sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.



'CEZANIN DÜŞMESİYLE SANIK ÖDÜLLENDİRİLDİ'

Karara ilişkin Habertürk'e konuşan avukat Aydın Egemen, "Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine göre 15 yıl hapis cezası almış sanığın eylemi 4 yıl boyunca üvey babası tarafından sistematik olarak fiziken cinsel istismara uğramış olmasına rağmen eylemin anlık gerçekleşen bir suç olarak görülüp sarkıntılıktan ceza vermesi hukuka vicdanlara ağır bir yara vermiştir.

Sanığın 15 yıl üstü ceza alması gerekirken cezanın düşürülmesiyle sanık ödüllendirilmiştir. Tutuklama talebinde bulunmuş olmamıza rağmen yurt dışı çıkış yasağıyla yetinilmesi hukuka aykırıdır. En önemli husus ise sanığın katılan anneden 2 müşterek çocuğunun da olmasıdır. Sanıkla çocuklar arasında görüşmenin engellenmesi çocukların da menfaatine olacaktır" dedi.