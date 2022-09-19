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Yerli fintech Turan’a 45 milyon TL değerleme ile tohum öncesi yatırım

Türk 'neobank’ girişimine yatırım 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk devletlerinde yaşayan kullanıcılara odaklanan yeni nesil bir finansal teknoloji (fintech) uygulaması Turan, yaklaşık 45 milyon TL değerleme ile tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

Türkiye’nin ilk e-para şirketlerinden biri olan Birleşik Ödeme’nin de katıldığı yatırım turuna Re-Pie, İhsan Elgin, Webhelp Türkiye CEO’su Metin Tarakçı, Webrazzi Genel Müdür Yardımcısı Ali Altuğ Koca, SGLOBE Yönetim Global Gelişim Hizmetleri A.Ş ve Türk bankacılık ekosisteminin deneyimli isimleri Akif Cahit Erdoğan ve Yakup Doğan da iştirak etti.

Türk devletleri arasında fiziki dünya için tasarlanan para transferi sürecini dijital dünyaya taşımayı hedefleyen Turan, Türk soyluların Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk devletlerine para transferi yapabilecekleri bir para transferi geçidi oluşturmanın yanı sıra geliştirdiği finansal ürün ve hizmetlerle Türk devletlerinin dijital finansal okuryazarlığının gelişmesine katkı sunmayı planlıyor.

Dünyada geleneksel fiziksel şube ağları olmadan yalnızca çevrimiçi olarak çalışan bankacılık hizmetinin öncülerinden olan Neobank modelini Türk devletlerine taşımak isteyen Turan, ilk olarak Türkiye’de hizmet vermeye başlamasının ardından yakın dönemde Azerbaycan ve Özbekistan gibi Türk devletlerine de açılmayı hedefliyor.

“TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ PARA TRANSFERİNİ DİJİTALLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Turan’ın tohum öncesi yatırım turuyla ilgili konuşan Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar, şunları söyledi:

‘’Türk soylu kişilerin Türkiye’de finansal ürünlere erişimlerinin zor olduğu ve büyük oranda bu finansal ekosistemin dışında bulundukları bilinen bir gerçek. Bu sebeple de Türkiye’de yaşayan Türk soylu kişilerin 360 derece finansal uygulaması (Ön ödemeli kart, mikro kredi vb.) olmak Turan’ın ana hedeflerinden biri. Bunu yaparken, onlara kendi dillerinde, kendi yaşam tarzları ile hizmet verme amacıyla yola çıktık. Yakın dönemde Türkiye’de başlayacağımız bu yolculuğu tüm Türk devletlerine taşımayı ve Türk devletleri arasında para transferi süreçlerini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyoruz.”