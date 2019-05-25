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Türkiye'de faaliyete başlamasının üzerinden çok geçmeden soluğu ABD'de alan Türk girişimi Sinemia, ülkede bir takım sıkıntılar ile boğuşuyor.

Öyle ki, yerli girişimin yaklaşık 3 yıldır aktif rekabet için de olduğu ABD'de federal yetkililer tarafından soruşturmaya tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Sinema üyelik platformu olarak hizmet veren girişim, Nisan ayında yaptığı açıklamada ABD’de bireylere doğrudan abonelik sunmayacağını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD'deki iş modelini kurumsal pazar odaklı olacak şekilde değiştiren Sinemia'nın, Dalaware eyaletinde iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, iflas başvuru belgelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ise, şirketin Fedaral Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından soruşturulduğu ortaya çıkmış oldu.

'FON TOPLAMADA YETERSİZ KALINDI'

Belgelerde yer alan ifadelere göre, başvuru gerekçesi olarak "Sinema salonlarının kendi abonelik hizmeti kurmaya başlamasının karşısında, bağımsız bir sinema bileti abonelik hizmeti olarak kendi adımıza sürdürülebilirlik bir yol görmüyoruz" denildi.

Bunun yanı sıra, şirketin gerekçelerinin arasında, "Beklenmeyen yasal işlemlerin maliyetini karşılama ve operasyonları sürdürmek için gereken fonları toplama konularında da yetersiz kalındı" ifadesi de yer alıyor.

MÜŞTERİLERİ KAMPANYA DÜZENLEDİ

Öte yandan, yerli girişimin kurucusu ve CEO'su Rıfat Oğuz hakkında da dünyaca ünlü Change.org'da bir kampanya başlatıldı.

ABD operasyonlarını durduran şirketin aleyhine başlatılan ve bu yazı yazıldığı sırada 399 kişinin imza attığı kampanyada, kullanıcılardan alınan hizmet ücretlerinin aynı oranda iade edilmediği vurgulanarak' yetkililer göreve çağrılıyor.

Birçok yerli girişimin en büyük hedefi olan ABD pazarına kuruluşunun ikinci yılında giren Sinemia, fiyat politikası sayesinde ABD merkezli rakibi Moviepass'e zor günler yaşatmıştı.

ABD'de işleri yolunda gider gibi görünen şirketin, apar topar ülkedeki ofisini kapayarak müşteri odaklı (B2C) iş modelinden çıkması ise kafaları karıştırmıştı.

PAZARDAN ÇEKİLMENİN ARKASINDA DAVALAR VAR

Kaynaklar, 2018 yılında Moviepass'ın Sinemia'ya patent ihlali davası açtığını hatırlatarak, yerli girişimin 2016 sonundan bu yana var olduğu ABD'den çıkışının ise söz konusu dava ile ilgili olduğunu bildiriyor.

Buna göre, patent ihlali davasının yanı sıra, birçok müşterisi ile de ABD'de davalık olan şirketin, iflas başvurusunun ardından 'B2C' işinden de çıkarak olası cezalardan etkilenmemek yoluna gittiği konuşuluyor.

Bu noktada, Sinemia için ABD'de işlerin karışık bir hal aldığını söylemek yanlış olmayacaktır, fakat sürecin de devam ettiğini belirtmekte fayda var.