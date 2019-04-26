Geliştirdiği sinema üyelik modeliyle Türkiye’nin yanısıra ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’da da faaliyette bulunan yerli teknoloji şirketi Sinemia, ABD’de bireysel pazardan çekilme kararı aldı. Kurumsal yazılım platformuyla uluslararası yapılanmasını değiştiren şirket, 2016 yılı sonunda açıldığı ABD’de artık bireylere doğrudan abonelik sunmayacağını duyurdu.

ABD pazarında kurumsal pazara odaklanacağını açıklayan Sinemia, sinema zincirlerinin kendilerine özel üyelik sistemi oluşturabilmeleri için geliştirdiği yazılım platformuyla global pazarlardaki operasyonlarını yeniden yapılandıracak. ABD’de bireylere doğrudan abonelik sunmak yerine tüm abonelik modellerine altyapı sağlamayı seçen firma, Kanada, İngiltere, Avusturalya ve Türkiye`de bireylere hizmet vermeye devam edecek.

‘AŞIRI FİYAT REKABETİ VAR’

Sinemia, ABD pazarında güçlü oyunculardan olan özellikle Moviepass ile rekabet halindeydi. Bireysel üyelik modeli yerine sinema salonlarının altyapısını sağlamaya odaklanacak olan Sinemia’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sinemia, Türkiye dahil olmak üzere ABD dışı pazarlarda kendi üyelik sistemini işletmeye devam ederken, ABD pazarında rakiplerinin yarattığı aşırı fiyat rekabeti ortamında direkt üyelik sunmamaya; bunun yerine Sinemia teknolojisini sinema endüstrisinin diğer global oyuncularına ve bunun yanı sıra diğer eğlence ve spor sektörlerine sunma kararı aldı.”

Global operasyonunda stratejik bir yeniden yapılanmaya giden Sinemia’nın Kurucusu Rıfat Oğuz, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

“5 yıldır geliştirdiğimiz altyapımız ile sadece sinema salonları değil, tüm firmalar iki haftalık bir süre içerisinde kendilerine özel, kişiselleştirmiş üyelik planlarını oluşturabiliyor. Sinema salonları, Sinemia altyapısının kendilerine sağladığı kârlılık ve operasyonel verimliliği görmeye başladıkları anda, talepler de yoğunlaşmaya başladı. Biz de yazılım ihracatı konusuna ve B2B çalışmalarımıza ağırlık vermeye karar verdik.”

'BASKETBOL VE BEYZBOL TAKIMLARINDAN TALEP ALDIK'

Bugün itibariyle sadece ABD’de 10’dan fazla sinema zinciriyle anlaşma imzaladıklarını ve geliştirdikleri yeni yazılım altyapısını kullanmalarını sağladıklarını söyleyen Oğuz, “Amerika’nın ünlü basketbol ve beyzbol takımlarından da altyapılarına destek vermemiz konusunda talepler gelmeye başladı. Amaçları, kombine bilet yapılanmasından aylık üyelik sistemine geçmek. Böylece sinema endüstrisi dışında yeni sektörlere de girme fırsatını yakaladık” diye konuştu.

Banka kartı altyapısıyla aylık sinema üyelik modelini entegre eden bir Türk girişimi olan Sinemia, abonelerine bulundukları ülkedeki tüm sinema salonlarında tek kartla sinema izleme deneyimi sunuyor.

2015 yılında faaliyete geçen Sinemia, ilk yatırımını Aslanoba Capital’den almış ve ardından Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi şirketleri 500 Startups ve Revo Capital’dan aldığı yatırımlarla 2016 yılı sonunda ABD pazarına açılmıştı.