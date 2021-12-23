Yerli otoyu turkuaz robotlar üretecek! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Elektrikli yerli otomobili geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Bursa'nın Gemlik ilçesinde devam eden üretim tesisinden son gelişmeleri paylaştı.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yapan Gemlik'teki tesisten paylaşılan görsellerde, araç test pistinin planları ve otomobillerin üretiminde kullanılacak turkuaz renkli robotlar dikkat çekiyor.

Ayrıca, fabrikanın inşasındaki ilerleme de yine paylaşılan görsellerde net bir şekilde görülebiliyor.

ROBOTLAR ALMAN ŞİRKETTEN

Paylaşılan görsellerden, TOGG'u üretecek robotların Kuka marka olduğu anlaşılıyor. Almanya merkezli otomasyon şirketi Kuka'nın yıllık cirosu 2.6 milyar euro, çalışan sayısı ise 14 bin kişi olarak açıklanıyor.

Akıllı otomasyon çözümleri sunan şirket, robot, hücre, tam otomatik tesisler ve bunların otomasyon, metal & plastik, tüketim malları, e-ticaret/Retail ve sağlık hizmetleri gibi pazarlara dahil edilmesi hizmeti sağlıyor.

Uzmanlık alanlarından biri otomotiv tesis inşası olan Alman Kuka, karoser inşası, boyahane ve montaj gibi hizmetler de sunuyor.

LOGOSUNU TANITTI

TOGG, geçtiğimiz günlerde yeni logosunu tanıtmıştı. Yapılan açıklamaya göre, TOGG'un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor.

Logoya ilişkin görüşlerini paylaşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘TOGG’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik" demişti.

Öte yandan, sosyal medyada tartışma başlatan TOGG logosu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından özgün bulunmazken, global pazarda rekabet için doğru karar olduğu yönünde destek mesajları da aldı.

Sosyal medyada başlayan tartışmaya dahil olan birçok kullanıcı ise, TOGG için kendi tasarımları ile yarattıkları logo önerilerini paylaşmışlardı.

TOGG'un logosunu kullanan ilk araç da yine geçtiğimiz günlerde şirketin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

İLK ARAÇ YIL SONUNDA

TOGG, 2022 sonunda ilk aracını yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin piyasaya süreceği ilk elektrikli modeli 2019 sonunda görücüye çıkan c-segment SUV olacak.

Önümüzdeki yıllarda yeni modellerini de tüketici ile buluşturacak TOGG, portföyünde sedan, hatchback, b-SUV, MPV gibi farklı karoser seçeneklerine de yer verecek.

Tüm otomobilleri elektrikli olacak TOGG, Gemlik fabrikasında yıllık 175 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Şirketin bu hedefe ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor.

TOGG'un elektrikli otomobilinin bataryası ise Farasis ile ortak kurulan Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. (SIRO) tarafından üretilecek. SIRO'nun TOGG haricinde diğer markalara da batarya tedariki yapmayı hedeflediği kaydediliyor.