Yerli yazılım şirketi halka açılıyor 0:00 / 0:00

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Yerli yazılım şirketi Netcad, coğrafi bilgi sistemleri ve bilgisayar destekli grafik tasarım alanındaki faaliyetleri ile yurtdışına açılmaya hazırlanıyor.

Yurtdışında gelişmekte olan ve dijitalleşme ihtiyacı içindeki pazarlardan pay almayı hedeflediklerini söyleyen Netcad Eş Genel Müdürü Bahadır Ilgaç, “Özellikle madencilik ve inşaat sektörlerindeki yazılım ürünlerimizle dışa açılmak istiyoruz. Bu kapsamda hedef aldığımız pazarlar arasında Endonezya, Azerbaycan ve Kazakistan yer alıyor” dedi.

7 ana kategoride 45’in üstünde ürün ve hizmet sunduklarını aktaran Ilgaç, “Geçen yıl yaklaşık 78 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 2016 yılından bu yana 32 proje tamamladık ve 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 adet patent başvurusu yaptık. Halen planlama ve geliştirme aşamasında yaklaşık 10 yeni ürünümüz bulunuyor” diye konuştu.

Netcad’in yolculuğuna 1989 yılında mekânsal verinin dijitalleşmesi için ilk yerli yazılım firması olarak başladığını aktaran Bahadır Ilgaç, “İnovasyon çalışmalarını 2020’de faaliyete geçen İstanbul’daki Ar-Ge merkezimiz ve Ankara’da Teknokent yerleşkelerindeki ekiplerimizle yürütüyoruz. Şu anda şirketimizde çoğunluğu yazılım mühendisi olmak üzere toplam 228 kişi çalışıyor” dedi.

EK SATIŞ HARİÇ YÜZDE 36'SI HALKA AÇILACAK

Verilen bilgiye göre Netcad, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Ortakları arasında özel sermaye yatırım fonu Taxim Capital’in de bulunduğu halka arz, ağırlıklı olarak ortak satışı yoluyla gerçekleşecek. Ak Yatırım ve İş Yatırım’ın liderliğinde yürütülen halka arzda şirket paylarının ek satış hariç yüzde 36.36’sının (ek satış dahil yüzde 41.82) halka arz edilmesi planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arzdan elde edilecek olan gelirle şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması ve kurumsallaşmayı güçlendirmek için şirketin bilinirlik ve tanınırlığını pekiştirilmesi hedefleniyor.