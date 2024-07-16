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        Haberler Yaşam Yeşilin tüm tonlarını barındıran Çamiçi Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

        Yeşilin tüm tonlarını barındıran Çamiçi Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası'nda oluşturulan 60 dönümlük alanda 25 karavan, 100 çadırlık kamp yeri, kafeterya, market, kahvaltı bölümü, tuvalet ve duş ünitesi ile ahşaptan yapılmış tek katlı 10 ev ile butik oteller yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:50
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındırması ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Vatandaşların doğayla baş başa kalmak için tercih ettiği yerler arasında bulunan 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

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        Niksar ilçesinde 15 kilometre uzaklıktaki Karadeniz ikliminin hakim olduğu Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını barındırıyor. Yaylada kamp ve karavancılar için kurulan 60 dönümlük kamping alanı; 25 karavanlık park yeri, 100 çadırlık yer, kafeterya, market, kahvaltı bölümü, tuvalet ve duş ünitesi ile ahşaptan yapılmış tek katlı 10 evden oluşuyor.

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        Yaylada tatil yapmak isteyenler için ayrıca toplam 50 yatak kapasiteli butik oteller de bulunuyor. Dağcılık, oryantiring ve yamaç paraşütü gibi doğa sporlarının da yapılabildiği yaylada, festival ve sportif aktiviteler de gerçekleştirilebiliyor. Çamiçi Yaylası'nın sulama ihtiyacı için oluşturulan gölet ise bölgeye ayrı güzellik katıyor.

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        Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Çamiçi Yaylası'nın Kaz Dağları'ndan sonra oksijen oranı en yüksek yerler arasında bulunduğunu söyledi.

        Yaylanın doğa harikası, Orta Karadeniz'in incisi olduğunu belirten Tepebaşı, "Yaylamızı daha işlevsel hale getirmek için çeşitli projelerimiz var. Burası uluslararası karavan alanı olarak belirlenmişti ancak pandemiyle biraz atıl duruma düşmüştü. Türkiye Kamp ve Karavan Derneği ile misafirlerimizin katkılarıyla burayı daha işlevsel hale getirmek istiyoruz" dedi.

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        Çamiçi Yaylası'nın Niksar'ın turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getiren Tepebaşı, "Bu değeri, bu güzel havayı, bu doğayı turizme kazandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız. Hem belediye hem de devletimiz olarak projelerimizle burayı hak ettiği değere kavuşturacağız" ifadesini kullandı.

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        Karadeniz Bölgesi ve bölgeye gelen turistleri yaylaya çekmek istediklerine işaret eden Tepebaşı, "Onun için projelerimizi geliştirerek güzel hizmetlerde bulunup burayı cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Ağustos ayında, 'Doğada yaşam becerileri' şeklinde bir organizasyon hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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        Niksar Belediyesi Kamping Sosyal Tesisleri'nde karavanıyla konaklayan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Adana Şube Başkanı Yücel Tüzemen ise Çamiçi Yaylası'nın doğasıyla eşsiz bir yer olduğuna dikkati çekti.

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        Yaylanın karavan ve çadır kampı yapacaklar için uluslararası standartlara sahip olduğunu vurgulayan Tüzemen, . Rakım olarak 1350 civarı bir yer. İnsanlarımız çok misafirperver. Burayı, bütün karavancıların kalıp uğrak yeri yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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        Yaylada karavanda konaklayan Nadir Mertkan Erdoğan, 5 yılın ardından açılan kamping alanında konakladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        #Çamiçi Yaylası
        #TOKAT
        #niksar
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