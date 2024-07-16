Yeşilin tüm tonlarını barındıran Çamiçi Yaylası ziyaretçilerini ağırlıyor

Yaylada tatil yapmak isteyenler için ayrıca toplam 50 yatak kapasiteli butik oteller de bulunuyor. Dağcılık, oryantiring ve yamaç paraşütü gibi doğa sporlarının da yapılabildiği yaylada, festival ve sportif aktiviteler de gerçekleştirilebiliyor. Çamiçi Yaylası'nın sulama ihtiyacı için oluşturulan gölet ise bölgeye ayrı güzellik katıyor.