IMF Başkanı Christine Lagarde
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Yıkıcı çıkışın sonu kötü olur

IMF Başkanı Christine Lagarde, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Brexit konusunda anlaşmaya varamaması halinde İngiltere ekonomisinin daralacağını söyledi. IMF'nin raporuna göre geniş kapsamlı bir Brexit anlaşması sağlanırsa, İngiliz ekonomisi 2018 ve 2019 yıllarında yıllık yüzde 1.5 büyüyecek

17.09.2018 - 15:00 | Güncelleme:

Uluslararası Para Fonu ( IMF)  Başkanı Christine Lagarde, Londra ve Brüksel'in Brexit konusunda anlaşmaya varamamaları durumunda İngiltere ekonomisinin daralacağını söyledi. IMF'nin İngiltere ekonomisi hakkındaki yıllık raporunu sunan Lagarde, "Daha yıkıcı bir çıkışın çok daha kötü sonucu olacak" dedi.

GENİŞ KAPSAMLI ANLAŞMA BÜYÜTÜR

IMF raporunda, geniş kapsamlı bir Brexit anlaşması sağlanırsa, İngiliz ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarında yıllık  yüzde 1.5 kadar büyüyeceği, eğer İngiltere AB içinde kalsaydı bu büyümenin yüzde 1.75 olacağı belirtildi.  Lagarde, bir anlaşma sağlanmadan üyelikten çıkışın ekonomide daralmaya yol açacağını belirtti.

Lagarde, "Açıkça söylemeliyim ki, bugünkü sorunsuz tek pazara kıyasla, tüm olası Brexit senaryolarının ekonomiye ve az da olsa AB'ye maliyeti olacak. Yeni ilişkide ticaretin önündeki engeller ne kadar büyük olursa, o kadar maliyetli olacak... Bu apaçık bir şey olmalı ama galiba bazen öyle görünmüyor" dedi.

MART AYINDA AYRILACAK

İngiltere Mart ayında AB üyeliğinden ayrılacak ancak Londra  ile Brüksel arasında bir geçiş dönemi konusunda uzlaşmaya hâlâ  varılamadı.  IMF raporunda, Brexit'ten önce çözümlenmesi gereken "ağır"  bir sorunlar birikimi olduğu belirtildi.  Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere ekonomisi,  2016 yılında yapılan ve ülkenin AB'den ayrılması sonucunun çıktığı referandumdan sonra yavaşlama dönemine girmişti.

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