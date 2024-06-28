Metro Hattı'nda arıza: Seferlerde aksama
İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapılırken Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri konuldu.
Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.
Duyuruda, "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.