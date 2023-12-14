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Yasin Yıldız, külliye içindeki Mızıka-i Hümayun, tiyatro ve Müsahip Ağalar yapılarının bulunduğu gruptaki çalışmaların da gelecek yılın sonuna kadar bitmesini beklediklerini kaydederek, "Bunların ardından daha dış çeperinde yer alan Yaveran Dairesi, Kiler-i Amire Binası gibi binaların da bitmesiyle birkaç yıl içerisinde Yıldız Sarayımızın bir bütün olarak toplumla buluşacağını söyleyebilirim" diye konuştu.