Yeni güncellemelerle büyük ses getiren WhatsApp, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, özellikle son dönemlerde yeni özelliklerini ardı arkasına kullanıma sunuyor. 2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp, kullanıcıların rahatsız olduğu büyük eksiklikleri gidermek için çalışmalar başladı. Bir takım özelliklerin test edildiği platformda, son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı. Son yayınlanan beta güncellemesi ise yeni gelecek başka bir özelliği daha ortaya koyuyor.