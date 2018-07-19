Bedelli askerlikle ilgili torba yasa teklifinde yer alan, sağlık çalışanlarına yıpranma hakkının detayları belli oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre teklife göre, sağlık çalışanları her 360 günlük çalışma karşılığı 60 günlük “fiili hizmet süresi zammı”, yaygın adıyla yıpranma payı elde edecek. Yıpranma hakkından, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında “sağlık mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar” yararlanacak.
İDARİ GÖREVLİLER YARARLANAMAYACAK
Söz konusu meslek mensuplarının yıpranma hakkından yararlanabilmesi için fiilen “insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışma” koşulu aranacak. Bu nedenle, masa başında çalışan, örneğin idari görevlerde bulunan meslek mensupları yıpranma hakkından yararlanamayacak. Hafta sonu tatilleri, ulusal ve genel tatil günleri ile izinli günler yıpranma hesabında dikkate alınmayacak. Örneğin, 30 günlük süre içinde 8 gün hafta sonu tatili düşülecek. Ancak, tatil günlerinde tutulan nöbetler hesaplamaya dahil edilecek. Hafta içinde tutulan nöbetlerin nasıl hesaplanacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çıkartacağı ikincil düzenlemelerle belli olacak. Bu şekilde fiilen çalışılan her 360 güne karşılık 60 gün fiili hizmet süresi zammı ilave edilecek.
2.5 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK
Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında en fazla 5 yıl için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Fiili hizmet süresi zammı, toplam prim gün sayısına ilave edilecek. Bu, emekli aylıklarına yansıyacak. Fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında da yaş haddinde indirim yapılacak. Bu da sağlık çalışanlarına 2.5 yıla kadar erken emeklilik hakkı verecek.
Fiilen sağlık hizmetlerinde 30 yıl çalışan bir kişi, 60 ay yıpranma hakkı elde edecek. 30 yerine 35 yıl çalışmış kabul edilerek, bu süre üzerinden emekli aylığı bağlanacak. Bu kişiler ayrıca, 2.5 yıl daha erken emekli olacak. Örneğin 60 yaşa tabi ise 57 yaşının ortalarında emekli olabilecek.
GERİYE DÖNÜK UYGULANMAYACAK
Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışmalara uygulanacak. Meclis’teki görüşmeler sırasında değişiklik yapılmadığı takdirde, eski çalışmalar yıpranmaya dahil edilmeyecek.
İŞTE YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANABİLECEK MESLEK MENSUPLARI
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
RADYASYONA MARUZ KALANLARA 90 GÜN YIPRANMA
Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanları, eskiden olduğu gibi her 360 günlük fiili çalışmaya karşı 90 gün yıpranma hakkı elde ediyorlar. Bu uygulama aynen devam edecek.
YIPRANMAK İÇİN EN AZ ON YIL ÇALIŞMAK ZORUNLU
Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için sağlık çalışanlarının en az 3600 gün (10 yıl), yasa kapsamındaki işlerde çalışmaları gerekiyor.
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