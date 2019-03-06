Manisa’nın Kula ilçesinde İzmir istikametine seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 20 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı-Gökçeören Kavşağı arasında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ankara’dan İzmir’e gitmek için yola çıkan Barış D. idaresindeki yolcu otobüsü, Esenyazı Kavşağı ile Gökçeören Kavşağı arasında aynı yönde seyreden Halil Z. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpanın etkisiyle otobüs içerisindeki 27 yolcudan 20'si yaralanırken, TIR'da yüklü pancar küspeleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik, yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.