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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet YouTube'dan politika değişikliği - Teknoloji Haberleri

        YouTube'dan politika değişikliği

        YouTube, ateşli silah videolarıyla ilgili politikalarını değiştireceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 00:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:41
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        YouTube'dan politika değişikliği
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        YouTube, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayan kullanıcıların erişimini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politikalarını değiştirme kararı aldı.

        Video paylaşım platformu Youtube'dan yapılan açıklamada, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayanların ulaşmasının önüne geçilmesi adına ateşli silah barındıran içeriklerin erişimine ilişkin değişikliğe gidildiği bildirildi.

        18 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ KULLANICILARLA SINIRLANDIRILACAK

        Açıklamada, ateşli silahların emniyetinin nasıl açıldığını gösteren tüm videoların yasaklanacağı belirtilerek, ev yapımı silah, otomatik silah ve susturucu gibi ateşli silah aksesuarlarını gösteren videoların da 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarla sınırlandırılacağı kaydedildi.

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        Ateş edip etmedikleri fark etmeksizin ateşli silah tutan kişilerin yer aldığı canlı yayınların yasaklanacağı vurgulanan açıklamada, bu tanıma video oyun içeriklerinin dahil olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, değişikliklerin 18 Haziran'da yürürlüğe gireceği kaydedilerek, içerik üreticileri ve kullanıcılara bahsedilen hususlara dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.​​​​​​​

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