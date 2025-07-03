YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme: Para kazanma kuralları değişiyor

YouTube, platformda kaliteyi artırmak ve yanıltıcı içeriklerin önüne geçmek için para kazanma politikalarında önemli bir değişikliğe gidiyor. 15 Temmuz 2025’te yürürlüğe girecek yeni kurallar, özellikle yapay zeka (AI) ile üretilen içeriklere odaklanıyor. YouTube’un resmi açıklamalarına göre, özgün katkı sunmayan ve tamamen AI ile oluşturulan videolar para kazanma özelliğini kaybedebilir. Ancak, AI araçlarıyla desteklenen ve yaratıcı değer katan içerikler, platformun Topluluk Kuralları ile Reklamverenlere Uygun İçerik Kuralları’na uyduğu sürece para kazanmaya devam edebilecek.

YENİ KURALLAR NELER GETİRİYOR?

YouTube’un güncellenen politikaları, düşük kaliteli, özgün olmayan veya seri üretilen AI içeriklerine karşı daha sıkı denetimler getiriyor. İçerik üreticilerinin, yapay zeka ile oluşturulan veya anlamlı şekilde değiştirilen videoları açıkça etiketlemesi zorunlu hale geliyor. Bu etiketleme yapılmazsa, videolar para kazanma özelliğini kaybedebilir veya kanal yaptırımlarla karşılaşabilir. Amaç, izleyicilerin sahte veya düşük kaliteli içeriklerden korunması ve platformda yaratıcı, özgün içeriklerin öne çıkması.

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HANGİ İÇERİKLER RİSK ALTINDA?

YouTube’un yeni politikalarına göre, şu tür içerikler para kazanma açısından risk taşıyor: